La asunción de Donald Trump a la presidencia estadounidense promete traer cambios significativos, no solo en la política global, sino también en el entorno digital. Las redes sociales, que juegan un papel crucial en la comunicación política, podrían transformarse profundamente bajo su liderazgo.

Con su conocida relación con Elon Musk, dueño de X (antes Twitter), y su histórica disputa con TikTok por su origen chino, el regreso de Trump al poder podría inaugurar una nueva era para usuarios y marcas en el mundo digital.

En diálogo con iProUP, Facundo Tula, experto en marketing y redes sociales, señala que Trump tiende a ser drástico durante sus campañas, pero más conciliador en el ejercicio del poder.

"La idea de prohibir TikTok en Estados Unidos tiene un trasfondo puramente político, como parte del conflicto entre Trump y China", analiza.

Según Tula, Trump basa su argumento en que TikTok accede a grandes volúmenes de datos de los usuarios, lo que podría convertirse en un problema de seguridad nacional vinculado al espionaje o la manipulación de información.

TikTok en jaque: el impacto de su posible prohibición

Si el expresidente cumple su promesa de eliminar TikTok en Estados Unidos, las consecuencias serían globales.

"En EE.UU. se produce gran parte del contenido que se distribuye en la plataforma. Suprimir este flujo crearía un vacío difícil de ignorar para los consumidores", afirma Tula.

Esto ya ha impulsado el crecimiento de alternativas como RedNote, Kawai e incluso Instagram. "Muchos usuarios están buscando un plan B ante el potencial baneo de TikTok", explica el especialista.

Además, un rumor reciente sugiere que Elon Musk podría estar en negociaciones para comprar TikTok. Según Dan Ives, analista de Wedbush Securities, la operación tendría un costo estimado de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares.

Trump busca una prórroga para TikTok

De acuerdo con The Washington Post, Trump estaría considerando emitir una orden ejecutiva para posponer la prohibición de TikTok por 90 días.

La normativa, que entraría en vigor un día antes de su asunción, exige a ByteDance vender TikTok a un propietario no chino. De no concretarse la transacción, las tiendas de aplicaciones estarían obligadas a retirar la plataforma.

Analistas legales advierten que esta estrategia podría ser cuestionable, ya que una orden ejecutiva no puede invalidar una ley aprobada por el Congreso. No obstante, el expresidente podría explorar otras alternativas, como negociar con el Congreso o instruir al fiscal general para no aplicar estrictamente la normativa.

¿Una oportunidad para X?

Otra especulación gira en torno a los posibles beneficios que Trump podría brindar a X, la plataforma de Elon Musk.

"Es probable que X gane popularidad como canal principal de comunicación del mandatario. Además, podría volver a ser clave en la estrategia digital de Trump, como lo fue en su mandato anterior", asegura Tula.

Sin embargo, el experto es cauteloso: "Es más probable que Musk vea mayores beneficios en Tesla que en X, ya que esta última ya cuenta con una base sólida de usuarios activos".

El regreso de Trump al poder plantea interrogantes sobre el futuro de TikTok y el entorno digital. Mientras tanto, los actores clave del sector observan atentamente cómo evolucionará el panorama en los próximos meses