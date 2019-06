Armá tu vuelo a medida y pagá menos: la nueva app de Aerolíneas Argentinas para comprar pasajes en sólo 3 clics

La compañía de bandera está por presentar su aplicación con la que busca incrementar ventas, en un mercado con más competencia por las low cost

En un contexto de guerra de promos y en el que las compañías aéreas están embarcadas en una fuerte competencia por ganar market share a partir de precios bajos y ofertas, Aerolíneas Argentinas está dando un paso clave.



Acaba de renovar su página web, con mejoras importantes en lo que hace a accesibilidad y a la experiencia del usuario y, en paralelo, está ultimando detalles para el lanzamiento de su nueva aplicación, una pata clave de su estrategia comercial, ya que apunta a que la mayor parte de sus operaciones de venta se canalicen a través de smartphones.



El objetivo es salir a ofrecer de manera más agresiva toda su oferta de vuelos, apuntando a diferentes usuarios, especialmente a aquellos que buscan comprar tickets más económicos, que son los que se ofrecen, por ejemplo, sin la opción de llevar una valija, que es una de las estrategias que vienen implementando las compañías de bajo costo.



Para ello, la línea de bandera estrenará la nueva app antes del 15 de julio. A partir de ese momento, habrá una unificación total del proceso de venta entre las versiones mobile y desktop.



Uno de los cambios más importantes radica en el diseño y la "usabilidad" de la web: hasta ahora, seleccionar y comprar un ticket podía demandar un total de once pasos con un teléfono y ocho en el caso de una computadora de escritorio. Tras la implementación del renovado sitio, es posible resolver todo el proceso de compra en apenas tres movimientos. Lo mismo que demandará la futura aplicación.



A partir de estas mejoras, ofrecer pasajes con diferentes niveles de "amenities" es una de las claves de la estrategia de la compañía.



Maximiliano Amadeo, director comercial de Aerolíneas Argentinas, lo puso en términos gráficos: "Ahora podremos segmentar nuestros productos. Antes era como que los usuarios tenían que comprar por kilo. Ahora, van a poder seleccionar su ticket a la carta".



Esto está relacionado con una variable clave: el factor precio, un aspecto que pesa cada vez más en el muy peleado negocio del cabotaje.



"Lo que estamos haciendo, es darle la opción a los clientes para que puedan sacarle o agregarle atributos al ticket. Así, los pasajeros que son más sensibles al valor y buscan alternativas más convenientes podrán encontrar más fácilmente precios que compiten con los de otras líneas aéreas", señala.



"La página que estamos estrenando y la nueva app nos dan la posibilidad de armar combos. En definitiva, todo apunta a dejar de pensar en un pasajero promedio, que compra un vuelo promedio, para pasar a idear estrategias comerciales diferentes", agrega.

Marcelo Cantón, director de Asuntos Públicos de Aerolíneas, coincide al remarcar que el objetivo final es "hacer más fácil y sencillo para el cliente poder elegir el destino, el tipo de ticket que quiere y todo esto, con la ventaja de realizarlo en menos pasos".



Según el último registro, antes de ser actualizada, la web de Aerolíneas Argentinas recibía 200.000 visitas al día y totalizaba 1 millón de páginas vistas por jornada, con un promedio de 5 páginas por usuario. El objetivo es que las cifras crezcan un 20 por ciento antes de fin de año.



"Una vez que tengamos la nueva aplicación y a partir de haber bajado 8 a solo 3 pasos, todos estos números van a ir incrementándose de manera considerable", agrega Amadeo.



En esta dirección, los directivos de la compañía prevén que las transacciones que se ralizan a través de sus canales virtuales pasen del 34% actual a representar el 40% de todas sus operaciones.

Cabe destacar buena parte del resto, Aerolíneas Argentinas lo comercializa mediante portales como Despegar, AvanTrip o Almundo, que actualmente explican 4 de cada 10 pasajes que se venden en el país.

Vuelos en oferta, la clave

Además, la posibilidad de contar con una página y una aplicación totalmente integradas, va a permitir realizar acciones promocionales mucho más agresivas y en fechas puntuales.



"Cuando hay eventos fuertes, como Cybermonday, HotSale o TravelSale, entre el 60% y el 70% de las búsquedas se realizan a través de smartphones. Hasta el momento, con los once pasos que demandaba una operación en el celular, no estábamos participando en esa lógica de consumo. Por eso, a partir de ahora, vamos a terminar ofreciendo una búsqueda de vuelos mucho más eficiente e intuitiva", agrega Amadeo.



El peso que tienen las ofertas a la hora de traccionar la demanda es innegable. De hecho, en la última edición del Hot Sale, que tuvo lugar a mediados de mayo, Aerolíneas Argentinas comercializó la friolera de 526.980 pasajes, por un valor cercano a los 2.100 millones de pesos.



Esto representó un salto del 82% respecto de la edición anterior, mientras que en comparación con una semana "normal", el incremento rondó el 130%, en término de unidades.

Y si bien el mayor volumen de ventas correspondió a tickets para volar dentro del país, los destinos internacionales explicaron cerca de 95.000 operaciones, una cifra nada despreciable en un contexto en el que el salto del tipo de cambio provocó una fuerte caída de la salida de argentinos al exterior.

Frente a esta tendencia, Matías Mute, creador de la plataforma Promos Aéreas, un buscador de vuelos baratos, opina que "hubo una 'lowcostización' del mercado que generó que las aerolíneas tradicionales ofrezcan también pasajes más baratos. Hoy te dan la opción de despachar o no el equipaje".

Amadeo agrega que "desde lo comercial, toda esta arquitectura que desarrollamos nos permite tener mucha flexibilidad y ofrecer diferentes propuestas. Es como un lego, al que podemos ir agregándole opciones. Así, por ejemplo, si el día de mañana junto con un vuelo queremos vender chips para celulares que funcionen en el lugar de destino que se haya elegido, lo vamos a poder hacer".

"Apunamos a que todos los usuarios puedan autogestionar sus compras y, si lo prefieren, que lo puedan hacer desde su móvil. En términos tecnológicos, esta nueva plataforma lo permite".



"Tenemos una Ferrari", grafica Guillermo Desimoni, director de Sistemas de la compañía, quien recalca que "se consiguió una unificación del proceso de venta de la versión de escritorio y mobile en un mismo producto, con la misma experiencia de navegación y compra".



En cuanto a las diferencias entre el viejo y el nuevo sistema, desde la empresa enumeran que:



-En el site anterior se podían ordenar los resultados de vuelos solo por precio, mientras que ahora se pueden aplicar múltiples filtros.



-Antes había que volver a la home para hacer una nueva búsqueda si se estaba en pleno proceso de venta, en tanto que ahora es posible hacerlo en cualquier instancia.



-En la vieja web, el pasajero debía ingresar los datos de su tarjeta de crédito para conocer las promociones vigentes. Ahora, se despliegan todas las opciones antes de agregar el medio de pago a utilizar. "Esto, sin dudas, va a motorizar más transacciones", señalan.



-Anteriormente sólo se podían solicitar servicios especiales durante el proceso de compra. Ahora se puede hacer lo mismo una vez cerrada la operación.

Transformación digital y más servicios

Cabe destacar que la inversión para el desarrollo de la nueva web y la app demandó un desembolso de 72 millones de pesos, monto que forma parte del plan global de u$s40 millones de inversión y que tiene como objetivo digitalizar toda la compañía.



La primera etapa del plan, según informaron durante la presentación, arrancó en el primer semestre del año pasado con la renovación del data center y las computadoras centrales de la empresa.



Luego, se avanzó con la instalación de 24 kilómetros de fibra óptica y wi-fi en los talleres, así como la puesta en marcha del sistema de gestión AMOS, que permite tener una trazabilidad total sobre cada pieza y componente cambiado en toda la flota.



Como parte de todo este proceso, la compañía está "despapelizando" su operatoria diaria. Para ello, entregó 900 tablets a sus pilotos para reemplazar 50 kilos de manuales por vuelo, que generaban unas 6 millones de impresiones de páginas cada año.



A la par de la renovación tecnológica, el plan estratégico incluye nuevas unidades de negocios, como es el caso del "puerta a puerta" internacional, que se rige por el sistema courier y que permite microimportar ropa, calzado, tecnología, juguetes y otros productos desde Miami y en un lapso menor a las 72 horas.



"En apenas una semana ya tenemos 10.000 personas registradas. Y sin hacer ningún tipo de promoción", se entusiasma Amadeo.



El sistema, tal como informó este medio, despertó mucho interés entre los usuarios, pero también levantó quejas de empresarios, encabezados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Además, desde la compañía anunciaron que en el segundo semestre estarán presentando un servicio "puerta a puerta" pero exclusivo para el mercado interno, tal como también adelantara iProUp.



La idea es que el usuario, sea un particular o una empresa, coordine el retiro de su encomienda desde el punto elegido y ese mismo paquete llegue, en 24 horas, a la puerta del domicilio de destino que designó, en cualquier punto del país.



"Consideramos que somos la única compañía en condiciones de hacer esto en la Argentina porque volamos todos los días y cubrimos todas las provincias. Así que tenemos asegurada la estructura para trasladar todo tipo de paquetes y en apenas 24 horas", señalan dese la firma.



"Todos estos servicios van a formar parte del nuevo ecosistema digital que estamos implementando", concluye Amadeo.