Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y CEO de Meta, sorprendió a todos los argentinos al presentar una nueva función de inteligencia artificial para Instagram. Es que, para anunciar una herramienta que permitirá traducir los reels de la plataforma, utilizó como ejemplo a una cocinera del conurbano bonaerense.

Se trata de Dana Buttigliero, más conocida en Instagram como @saboresdelconurbano, cuenta que tiene más de 630 mil seguidores y en el que, la nacida en Morón, comparte recetas que reflejan el alma, el espíritu y las tradiciones de la Provincia de Buenos Aires.

En concreto, Zuckerberg mostró uno de los videos de la influencer y lo utilizó como ejemplo para demostrar cómo, próximamente, los Instagram Reels traducirán los videos con la voz real del usuario a otro idioma mediante el uso de la IA.

Esto significa que la voz, en este caso la de Dana, estará en inglés, sin necesidad de crear un guion específico ni grabarlo originalmente en ese idioma, ya que el proceso se realizará, tal y como detalló, de forma automática.

Esta nueva herramienta puede ser clave para los creadores de contenido que busquen llegar a un público global. Sin embargo, Meta anunció que limitará el acceso a creadores de contenido de Estados Unidos y América Latina durante la primera fase.

