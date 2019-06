Claves en tiempos de crisis e inflación alta: ¿cuánto ganan los empleados del área de finanzas de una empresa?

El perfil estuvo entre los mejores pago de todos los puestos directivos, sólo superados por dos áreas. Estrategias de las empresas para retener talento

Por su dominio de las variables contables y económicas de las empresas, cuyo valor se acentúa en los contextos inflacionarios, los especialistas y ejecutivos del área de Finanzas gozan de una demanda laboral creciente para involucrarse en distintos tipos de proyectos: nuevas inversiones o procesos de desinversión, búsqueda de préstamos, reestructuración de negocios o salida a la Bolsa.

"Hoy, son puestos muy importantes en una organización porque definen las inversiones, los costos y los gastos de una compañía", afirma Mariela Rendon, gerente de People&Change de la consultora PwC Argentina.

De hecho, el director de Finanzas se destaca entre las tres posiciones mejor pagadas en las empresas. Sólo superado por el de Producción ($326.643 mensuales) y el de Legales ($305.867), cobra una compensación mensual promedio de $301.449. En la escala de remuneraciones le siguen sus colegas de Comercialización ($288.390) y Recursos Humanos ($283.538).

La evolución de los ajustes salariales entre los distintos puestos de dirección, explica la gerente de PwC, ha sido bastante pareja. En el último año -entre febrero de 2019 y mismo mes de 2018–, los de Administración y Finanzas, Comercialización, Sistemas y Logística recibieron un aumento promedio del 30%, mientras que sus pares de Legales y Recursos Humanos obtuvieron un par de puntos menos. El de Producción, por su parte, consiguió el menor incremento, en torno del 26%.

Las empresas implementan diferentes estrategias para retener a sus expertos en finanzas. Sin embargo, en un contexto inflacionario, se convierte en una tarea difícil. "A las compañías no les queda tanto presupuesto para realizar ajustes salariales diferenciales por desempeño para compensar a los perfiles y puestos clave", reconoce Rendon.

Ante esa dificultad, apelan a un menú de propuestas. "Hay negociaciones individuales tendientes a mejorar el paquete de beneficios pensado para posiciones clave: vacaciones adicionales, mejor prepaga, cobertura de gastos del auto, pago de la cochera, mayor flexibilidad horaria, capacitación adicional o asignación a algún proyecto en el exterior", expresa Rendon.

"Dependiendo del puesto y la jerarquía, también se puede mejorar el plan de pensión o incluir al ejecutivo en un programa de stock options. El beneficio es una variable que se puede manejar para compensar, de alguna manera, la pérdida del poder adquisitivo", añade la directiva.

Según la gerente de PwC, los puestos clave del sector financiero son –además del director de Administración y Finanzas–, los especialistas en impuestos, auditoría y control de gestión:

- Un gerente de Impuestos gana un salario promedio de $159.517, en tanto que un jefe de Impuestos percibe $87.480.

- Un gerente de Planeamiento y Control de Gestión cobra una remuneración mensual promedio de $164.206



- Un jefe de Planeamiento, Análisis Económico Financiero y Control de Gestión obtiene $105.258

- Un analista de Control de Gestión Senior percibe $55.864.

De acuerdo con una encuesta de PwC realizada sobre 173 organizaciones, el 93% de las empresas asegura que realizará ajustes salariales al cabo de los primeros ocho meses del año. En promedio, proyectan un incremento del 32%.

Casi siete de cada diez firmas relevadas manifestaron tener problemas para reclutar personal. Las áreas que presentaron mayores inconvenientes en búsquedas son: Administración y Finanzas, Operaciones/Producción, Sistemas, Comercialización, Recursos Humanos, Suministros y Legales.

Visión del negocio

Ezequiel Palacios, director Asociado de Glue Executive Search, afirma a iProUP que "en los dos últimos años, los perfiles financieros, en general, han estado entre los más demandados entre los cargos ejecutivos. En nuestro caso, que nos especializamos en top management, hemos tenido muchas posiciones de CFO para cubrir"

"Dentro de los perfiles del área, los más apreciados son aquellos que tienen una mirada generalista, que vayan un poco más allá del rol de tener a su cargo la parte contable, administrativa, impositiva, tesorería y bancos, y que posea un conocimiento general del negocio, ejerza un rol de controller, de planificación financiera y análisis de presupuesto, por ejemplo", completa.

En este punto, Palacios aclara que es vital "que analice el negocio y tenga un perfil que comprenda el FP&A", por las siglas en inglés de financiamiento, planificación y análisis.

"Cuando el mercado no está muy activo, esta área se vuelve clave ya que las empresas necesitan ser muy inteligentes con el uso de sus recursos. En esos momentos, tiene más peso un líder financiero brillante que uno de ventas, porque el consumo está deprimido y los esfuerzos no reditúan", asegura el consultor.

En cambio, según su análisis, "con una economía más próspera ganan peso los perfiles comerciales, de comercialización y marketing porque el mercado responde. Aun así, nunca dejan de ser importantes los financieros".

"La demanda está determinada por el momento evolutivo del negocio de la empresa, por ejemplo si se encuentra en una etapa de inversión, de desinversión, de reestructuración o de salida a la Bolsa, y el sector de actividad. Eso determina las competencias técnicas y la experiencia del profesional financiero que se necesita", explica a iProUP Sofía Scagliotti, gerente de la consultora de recursos humanos Valuar, que se especializa en la búsqueda de ejecutivos.

Y agrega que en los últimos tiempos crecieron las búsquedas de gerentes financieros, sobre todo en los segmentos de energía y tecnológico, pero también por parte de empresas de distintos sectores que se están transformando por la incorporación de tecnología –como es el caso del rubro seguros– y tienen que salir a renovar su plantel de dirección.

De acuerdo con Scagliotti, por la coyuntura económica son perfiles muy requeridos. "Las empresas tienen cada vez más necesidades desde el punto de vista financiero. Los demandan para liderar procesos de inversión o desinversión, pero también porque cambian las regulaciones, para optimizar los costos en un escenario inflacionario, el manejo estratégico del financiamiento y la búsqueda de préstamos, o llevar adelante nuevos proyectos", describe.

Una habilidad que hoy se les pide a los ejecutivos de Finanzas es un mayor involucramiento en el negocio de la empresa y con los clientes, "ya que tienen altas chances de ser los futuros CEO de la compañía", apunta Scagliotti.

"Hoy es natural que sucedan al número uno de la compañía. Por eso, además de la capacidad de análisis, de negociación y de planificación, también se valora la mirada comercial del director financiero", agrega.

Posgrados y maestrías

En cuanto a la formación académica de los niveles ejecutivos, según la gerente de Valuar, "los requerimientos no han cambiado". Y añade que las búsquedas apuntan a egresados de las carreras de administración, contador público y, en algunos casos, ingeniería industrial. "Se valoran las maestrías y los posgrados en Finanzas y mercado de capitales. Hay muy buenas escuelas en la Argentina", considera.

Para Palacios, "la gente de administración hace posgrados en Finanzas para especializarse y darle más profundidad a sus conocimientos en el tema, si es que no han pasado por esa área; y, por el contrario, a quienes hicieron su formación de grado en áreas contables, generalmente les conviene hacer un MBA para tener un panorama más acabado del funcionamiento de cada área".

La inserción de estos profesionales es amplia. "El área financiera es muy importante en todo tipo de empresas, desde las multinacionales hasta las locales. Hay industrias donde el core business es financiero, como sucede en bancos y seguros, y en ellas esta área siempre es el foco; aunque en otro sectores, como agro, automotriz o consumo masivo, también sigue siendo clave", cierra Palacios.