Ya está abierta la convocatoria para los eAwards Argentina 2024, los premios que buscan reconocer y apoyar a las startups e iniciativas que no solo se destacan por su innovación tecnológica, sino que también demuestran un compromiso con la sostenibilidad y escalabilidad.

Son organizados anualmente por la Fundación NTT Data, perteneciente a la sexta compañía de servicios IT del mundo, que cuenta con 190.000 profesionales y operaciones en 56 países y regiones, y que ayuda a sus clientes en su proceso de transformación a través de consultoría, modernización digital y servicios administrados, por mencionar algunos aspectos en los que se destaca.

La 23ra edición del certamen está orientada a proyectos enfocados en:

Industria 4.0

Banca

Seguros

Seguridad

Telecomunicaciones

Educación

Energía

Salud (e-Health, Biotech)

Medio ambiente

El proyecto ganador recibirá un premio de u$s10.000 y tendrá la oportunidad de representar a la Argentina en los Global eAwards 2024, que se realizarán en noviembre, con un premio de 100.000 euros.

A su vez, accederán a un programa exclusivo y personalizado de aceleración para impulsar su negocio en el mercado.

"Miramos que el proyecto sea innovador, que no esté visto, que no sea una copia de algo. Nos gusta mucho que esté en una etapa avanzada, que no sea simplemente una idea y que puedan mostrar un prototipo, que lo puedan mostrar funcionando", expresa a IProUP el CEO de NTT Data Argentina, Pablo Pereira.

Pablo Pereira, CEO de NTT Data Argentina

Según revela el ingeniero electrónico, graduado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con amplia experiencia en organización y gestión de programas, sistemas y equipos, más de 15.000 startups se han presentado en las diferentes ediciones de los eAwards alrededor del globo, de las cuales más de 400 son de Argentina.

"Las startups valoran más el networking y la aceleración que el premio en dinero"

En línea, asegura que, "en general, y a nivel mundial, la sobrevida promedio de las startups es muy baja, menos del 20%", pero que "de las que se presentaron en los premios de la Fundación NTT Data en Argentina, era del 90%, algo que nos llamó mucho la atención".

A partir del contacto con los distintos emprendedores que se presentaron al concurso a lo largo de los años, como los que integran Gisens Biotech, un equipo especializado en bioelectrónica y nanotecnología que, mediante un dispositivo, propuso mejorar el acceso a estudios médicos de laboratorio y se impuso como ganador de la edición 2023, les permitió descubrir un dato interesante.

"Más que el premio monetario, las startups aprecian más el brutal networking que consiguieron, y que no es sencillo de lograr, y, sobre todo, la semana de aceleración", sostiene Pereira a IProUP.

Según describe, este proceso une a los responsables del proyecto ganador con tecnólogos y profesionales de gestión, entre otros, que "les permite tener, de cierta manera, un poco de predicción del futuro, qué puede pasar si haces algunas cosas bien y qué puede pasar si haces ciertas cosas mal".

"Desde la Fundación NTT Data los ayudamos todo lo que podemos y uno termina sintiéndose involucrado con cada uno de los proyectos. Al final del día, el contacto que uno tiene es con personas, con jóvenes que están haciendo un esfuerzo enorme, que se están matando para que lo que están intentando hacer tenga éxito, entonces a uno le dá muchas ganas de ayudarlos", asevera el CEO de NTT Data.

Gisens Biotech, equipo especializado en bioelectrónica y nanotecnología y ganador de la edición 2023 de los eAwards Argentina

eAwards Argentina 2024: ¿quiénes pueden participar y cómo inscribirse?

Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de agosto, inclusive. Los candidatos pueden presentar sus proyectos a través de la página oficial de los eAwards.

Pueden presentarse emprendimientos individuales o grupales, siempre que sus fundadores sean mayores de 18 años, tengan sus sociedades registradas en Argentina y residan en el país.

Además, la compañía no puede haber superado los $961 millones de financiación acumulados en los últimos tres años.

Una vez cerrado el plazo, comenzará la fase de análisis para elegir a los finalistas, quienes presentarán sus proyectos ante un jurado de expertos, que definirán al ganador local.

En octubre se celebrará la final y se conocerá al ganador de la edición 2024, que se llevará los u$s10.000 y el pasaje para representar a la Argentina en la competencia internacional.

"Creo que se trata de una súper oportunidad. Con el paso del tiempo, los eAwards dejaron de focalizarse en lo material y pasaron a enfocarse cada vez más en cómo hacer para acelerar cada proyecto, para que pueda madurar más rápido. Y eso está bárbaro y no se consigue fácil", cierra el CEO de NTT Data Argentina, Pablo Pereira.