Crecen los casos de ataques a las grandes plataformas y TikTok no es la excepción. La app de ByteDance está en pleno proceso de trabajo para detener un 'exploit' de día cero que se difunde a través de los mensajes directos y que ya comprometió a varias cuentas de marcas y celebridades, como Paris Hilton y el medio de comunicación estadounidense CNN.

Este malware se está distribuyendo a través de los mensajes directos de la red social china y rival de Reels, y es capaz de comprometer la cuenta con solo abrir la conversación desde el que se recibió el chat.

Para pasarlo en limpio y entender la gravedad del asunto, no hace falta que los usuarios hagan clic sobre el mensaje, respondan o descarguen el contenido para ser activado el malware.

CNN, SONY y Paris Hilton fueron víctimas del malware

No obstante, desde la plataforma trascendió que este malware solo afectó a; "una pequeña cantidad", de cuentas que pertenecen a marcas y a personalidades famosas. Entre estos personajes populares se encuentra ni más ni menos que Paris Hilton, y en lo que respecta a las marcas que fueron víctimas de este ataque están Sony y CNN.

Es por eso que el portavoz de TikTok, Alex Haurek, le comentó a Forbes que su equipo de seguridad "es consciente de un posible exploit" y también afirmó que está tomando medidas urgentes para frenar este ataque ahora y prevenir posibles hackeos a futuro.

Cabe destacar que un "exploit" es un software diseñado para aprovechar un fallo en un sistema informático, normalmente con fines maliciosos, como la instalación de malware.

Pero además, el ejecutivo confirmó que, desde la app, están trabajando directamente con los propietarios de las cuentas afectadas para restaurar el acceso a sus perfiles.

Sin embargo, Haurek no brindó datos sobre cuántas cuentas fueron las comprometidas, ni qué medidas están tomando para frenar el "exploit".

Por otro lado, en el caso del medio internacional CNN, Haurek afirmó que el equipo de seguridad de TikTok recibió una alerta sobre sobre un posible ataque, en el que estaban intentando atacar la cuenta del multimedio. Con este aviso, desde la app se comunicaron con CNN para así poder restaurar el acceso a su perfil e; "implementar medidas de seguridad mejoradas".

Por último, según trascendió el sitio de Europapress, el portavoz de TikTok dijo: "Estamos dedicados a mantener la integridad de la plataforma y continuaremos monitorizando cualquier actividad no auténtica".

Estafada en primera persona

En las últimas horas, un video de TikTok se volvió viral dado a lo absurdo de la situación mostrada. Se trata de una argentina llamada Clarisa Murgia, de 32 años, que subió un video a la red social sobre una estafa que sufrió con la reserva de un Airbnb en Italia con "vista al mar".

Una vez viralizado el video, iProUP pudo hablar con Murgia quien contó qué fue lo que sucedió cuando se encontró que su cuarto alquilado por Airbnb era una estafa.

"Siempre hago las cosas apurada, sin prestar atención, después suceden cosas como esta. Cuando vi las fotos, tenía poca disponibilidad y poco tiempo para organizarme, quería simplemente asegurarme un lugar" asevera Murgia.

"Vi que se veía el mar y dije ‘genial’, cuando llegué, me lo tomé con humor porque estaba de vacaciones y no quería arruinarme los pocos días que tenía con mi amiga. Me generó mucha risa, realmente",continúa.

Por otra parte, la damnificada asevera que no realizó la denuncia dentro de la plataforma de alquileres temporarios, ya que según relata no le dio importancia ya que no estaba en frente del mar pero lo tenía a menos de 50 metros.

"En ese momento yo solo quería disfrutar mis vacaciones. Igualmente, entiendo que esto no siempre genere lo que me generó a mi, sino que hay estafas más graves, se pierde dinero y demás. Entiendo que esto pueda concientizar un poco", hace hincapié.

Sin embargo, luego de la viralización del TikTok, Murgia fue contactada por Corona, y comenta que cuando recibió la invitación a la Isla lloró de felicidad.

"Uno siempre es espectador de este tipo de cosas en las redes sociales, entonces me pareció increíble ser protagonista. Estoy súper agradecida a los chicos de la marca y de la oportunidad de estar en un paraíso, de subirme al avión este viernes y estar ahí", concluye.