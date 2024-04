Red Hat llevó a cabo Ansible Automates Buenos Aires, una jornada en la que mostró sus novedades en torno a la automatización y presentó casos de éxito de aplicación tanto de Argentina como de la región.

En la antesala del encuentro, iProUP dialogó en exclusiva con Jorge Payró, Country Manager de Argentina, y Roberto Calva, Líder técnico y de negocio en temas de Automatización.

Automatización: qué ventajas ofrece

Payró hizo especial hincapié en la modernización de aplicaciones que el contexto actual exige a las organizaciones y cómo la automatización inteligente, impulsada por el avance de la IA, es cada vez más necesaria para gestionar tareas complejas y operativas, para estar al nivel de la competencia de mercado, ofrecer mejores prácticas, una experiencia de usuario adecuada y responder a la demanda de los clientes.

"La automatización de la infraestructura ayuda muchísimo en dos aspectos. Uno tiene que ver con bajar costos y otro tiene que ver con obsolescencia tecnológica. Cómo minimizar este impacto, cómo lograr que los costos de mano de obra y de expertise de los talentos alrededor de la IT estén concentrados en aquello que es indelegable de estas personas y que puede ser reemplazado con sistemas, con software, con elementos que permitan automatizar ciertas cosas", detalló el Country Manager.

Pero esto no implica, aclaró, "que esas personas tengan en riesgo su trabajo, por el contrario, van a evolucionar desde el punto de vista de la función que ejecutan, van a profesionalizarse y hacer un mejor uso de los recursos que están disponibles". En definitiva, dejó claro que el propósito de la automatización no es reemplazar a las personas, sino potenciar sus capacidades.

En el marco del Ansible Automates, Red Hat mostró las novedades de Ansible Automation Platform, su solución de automatización integral que permite que las empresas configuren los sistemas, implementen el software y organicen los flujos de trabajo entre los distintos equipos y entornos de TI, desde los centros de datos y las nubes hasta las ubicaciones en el extremo de la red.

Jorge Payró, Country Manager de Argentina

Para dimensionar el poder de las soluciones que hoy la compañía ofrece, el especialista destacó Ansible Lightspeed, la IA Generativa de Ansible Automation Platform. Mientras que con la plataforma se puede crear contenido, administrarlo y gestionar recursos para que sean automatizados y después tener una escalabilidad a nivel arquitectura de plataforma de automatización, con Lightspeed ese proceso es mucho más rápido. A la velocidad de la luz. Una automatización que tal vez nos pudo haber llevado un par de días, con nuestro AI generativo lo puedo hacer en minutos", completó.

"La automatización puede ayudar a que las operaciones, las administraciones sean mucho más ágiles", seguía Calva. "Y con la AI generativa, nos acercamos a que esas automatizaciones sean mucho más rápidas y, de forma inteligente, poder reaccionar ante un problema".

Automatización: en qué sectores impacta más

Desde Red Hat aseguraron que la pandemia cambió la percepción en torno a la tecnología, pasando a considerarse una necesidad incluso de supervivencia para las compañías.

"Probablemente sea la banca la industria que lleva la delantera en esta implementación dado que son los propios clientes los que demandan la agilidad de procesos, desde la generación de un nuevo Token o la doble o triple autentificación de identidad", detalló el líder técnico.

Pero también mencionaba al sector retail, que con el crecimiento del ecommerce ha tenido que aggiornarse para poder funcionar 24/7; o las telcos que están yendo hacia el 5G, 6G, y empiezan a tener necesidades de escalabilidad a nivel funciones en la red, en la nube; e inclusive gobierno, que necesita mejorar el servicio a la ciudadanía.

Roberto Calva, Líder técnico y de negocio en temas de Automatización.

Automatización y la gestión del talento

Si bien hay clientes que se encuentran en un nivel 0 de automatización porque no consideran estar listos o por temor a perder su trabajo, Red Hat trabaja en conjunto con sus partners para abordar el desafío cultural que implica convencer a una organización sobre el poder de la automatización y su rol como aliado en la transformación que el contexto actual exige.

"No se trata de sustituir una persona con la automatización, sino que la automatización ayude en su día a día y que las personas puedan aprovechar sus soft skills, puedan aprovechar esas ventajas que solo el ser humano tiene para mejorar los procesos", destacó Calva.

Y añadió: "Cuando un cliente empieza a colocar temas rutinarios de operación en un modelo automático, empieza a tener tiempo para innovar y mejorar procesos. Ese es el valor principal de esta transformación".

En línea con ello, y para responder la pregunta de si existe un límite al momento de automatizar procesos, Payró trajo la idea de Disney de que 'si puede pensarse, puede hacerse'.

"La combinación y el apalancamiento que ha tenido en pocos meses un producto como Ansible, donde se agregó la componente de inteligencia artificial y otro elemento que denominamos event-dri

ven, que es tomar decisiones para implementar en función de determinados eventos, me hacen pensar que es bastante alto el límite que podemos tener", completó.

"Dicen por ahí que el cielo es el límite", complementó Roberto, quién agregó: "Lo que tratamos de transmitir a los clientes es la idea de dejar de lado la rutina automática y aprovechar el tiempo para hacer otras cosas, inclusive tener vida".

La automatización permite que el talento se enfoque en tareas creativas y de innovación

La automatización no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también libera el potencial creativo de las personas al eliminar obstáculos y proporcionar un entorno propicio para la experimentación y la innovación. Desde la perspectiva de Red Hat, la automatización es una herramienta poderosa que permite a individuos y organizaciones alcanzar nuevos niveles de excelencia y creatividad en un mundo impulsado por la tecnología.

Automatización: cómo permite escalar el negocio

"Sin automatización no puede existir una transformación viable. Si seguimos haciendo temas rutinarios, manuales, no podemos avanzar, no podemos voltear a ver cómo mejorar un proceso, o inclusive a tener nuevos servicios en la empresa. La automatización es cross a la transformación, sin importar si hablamos de transformación a nivel aplicación o si hablamos a nivel negocio", señaló Calva

El ejecutivo compartió datos que surgen de análisis de IDC y de Forrester que dan cuenta de la reducción de tiempos entre fallos; de tiempos medios de reparación; de costos. "Entonces hay un retorno de la inversión, porque el tiempo es dinero", aseguró.

"Muchas veces el problema de la transformación y de buscar innovación pasa por hacerse del presupuesto para lograrlo. La posibilidad de automatizar genera, por un lado, una baja de costos. A su vez, permite liberar tiempo de los talentos de la organización para que puedan poner energía y cabeza justamente en buscar esa innovación", agregó Payró.

Para concluir, el Country Manager sentenció: "En la era actual, en la cual los tiempos se aceleran muchísimo, la posibilidad de automatizar nos permite estar al día con todos esos cambios que, si no, se tienen que resolver de manera manual y no solamente es un costo alto por la dedicación de mano de obra de los profesionales de IT, sino, además, por el costo que puede implicar quedarme atrás en una actualización o no me permita tener una protección ante vulnerabilidades de seguridad. Hoy es muy alto el número de organizaciones que sufren ciberataques. Con la automatización todo eso se tiende a proteger y a disminuir".