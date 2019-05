Cuáles son las mejores aplicaciones del año, según los Google Play Awards

En esta nueva edición de la premiación, Google Play seleccionó las menores aplicaciones que se pueden encontrar en su marketplace

Google anunció las mejores apps del año que se pueden encontrar dentro de Google Play.

Las seleccionadas lo fueron dentro de nueve categorías que el marketplace de aplicaciones armó para la premiación.

Este año la clasificación fue un poco diferente respecto a otras, ya que se incluyeron categorías como "el videojuego más bonito" e incluso "mejor experiencia en el cuarto de estar".

Dentro de las mejores se pueden hallar tanto aplicaciones muy populares, como algunas apps novedosas, así que toma nota de estas sugerencias y dales una oportunidad en tu dispositivo Android.

Las 9 mejores apps del año en Google Play

1. Mejor descubrimiento: Slowly

Pareciera fácil, pero conocer personas en la era digital no lo es tanto. Slowly es una app dedicada a que conozcas más personas para establecer amistad, pero al modo tradicional, ¿recuerdas tus amigos por correspondencia?

Slowly te permite enviar cartas, es decir, mensajería "lenta" a personas alrededor del mundo y los elige en función a sus intereses e idioma.

2. Mejor app de bienestar: Woebot

Una de las novedades entre las mejores apps del año es esta categoría que premia a la aplicación que "permite a las personas vivir la mejor versión de sus vidas" y en esta edición WoeBot ha sido la app ganadora.

Se trata de un chatbot con el que platicas día a día, registrando tu estado de ánimo y que te ayudará a crear habilidades para reducir el estrés utilizando herramientas de terapia cognitivo-conductual.

3. Mejor experiencia de accesibilidad: Envision AI

Dentro de esta categoría se premian a las mejores apps del año que habilitan la interacción en el móvil a personas con necesidades especiales o discapacidades.

Este año Envision AI resultó ganadora, ya que es capaz de describir por medio de voz aquello que captura con la cámara del móvil e incluso leer texto, por lo que es de gran utilidad para quienes tengan problemas de visión.

4. Videojuego más bonito: Shadowgun Legends

En sí esta categoría premia a aquel videojuego con mejores gráficos y Shadowgun Legends, un shooter multijugador de acción ha sido el elegido por la gran calidad y creatividad en sus gráficos.

5. Mejor impacto social: Wisdo

Esta categoría premia a las mejores apps del año que han logrado un impacto positivo en las comunidades. Wisdo es una app que pone en contacto a personas que comparten gustos o experiencias, incluso las negativas como soledad, baja autoestima o ansiedad con el fin de sentir apoyo moral y recibir consejos.

6. Mejor experiencia en el cuarto de estar: Neverthink

¿Aburrido? Neverthink te ayudará con recomendaciones de vídeos, y sin pensar demasiado, podrás tirarte en la sala a ver la cantidad de material audiovisual que quieras. Es compatible con Chromecast por lo que puedes enviarlo a la tele y sin tener que moverte.

7. App más inventiva: Tick Tock

No, no te confundas, no es la red social de microvideos TikTok sino Tick Tock, un videojuego de puzzle colaborativo y con ello ofrece una experiencia multijugador única a contrarreloj.

8. Mejor app para mercados emergentes: Canva

Quizás ya has utilizado Canva, una plataforma para diseñar rápidamente carteles o cualquier clase de imágenes. La app de este editor gráfico ha sido la ganadora en esta categoría debido a su gran optimización.

9. Videojuego más innovador: Marvel Strike Force

Cuenta con gráficos de gran calidad con los personajes de Marvel como protagonistas. Marvel Strike Force cuenta con elementos de rol y combate estratégico, lo que le ha llevado a ganar esta categoría, indicó Marketing 4 Ecommerce.