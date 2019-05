Impossible Whopper: Burger King lleva su "hamburguesa sin carne" a más locales

Luego de la primera prueba en St. Louis, un portavoz de la compañía asegura que "le fue extremadamente bien" y que es complementaria a la Whopper normal

Burger King apuesta cada vez más fuerte a su segmento de hamburguesas sin carne animal. A principio de mes, la empresa presentó le en algunos locales de Estados Unidos la Impossible Whopper, su clásica comida pero con carne vegetariana.

Con este primer éxito, la empresa decidió expandir su experiencia al resto de los restaurantes del país americano

El 1 de abril, Burger King comenzó a hacer pruebas para la hamburguesa vegetariana, utilizando un pastel basado en plantas de Impossible Foods. La prueba se llevó a cabo en St. Louis y "le fue extremadamente bien", dijo un portavoz de Restaurant Brands International, la empresa matriz de Burger King. El portavoz agregó que las ventas de la Impossible Whopper son complementarias a la Whopper regular.

Cabe destacar que Burger King apunta este producto a los consumidores de carne que buscan un mayor equilibrio en su dieta. El nuevo producto está diseñado para "darle el permiso para ingresar a los restaurantes con más frecuencia a alguien que quiera comer una hamburguesa todos los días pero no necesariamente quiere comer carne de res todos los días", le dijo a CNN Business Chris Finazzo, presidente de Burger King Norteamérica.

Según la empresa, la Impossible Whopper tiene el mismo gusto que la Whopper tradicional, además de replicar su textura y aspecto.

La compañía planea expandirse a más mercados "en un futuro muy cercano" antes de que el sándwich esté disponible a nivel nacional para fines de año. Burger King tenía cerca de 7.300 locales en EE.UU. al cierre del año pasado.

Existe interés público en las proteínas de origen vegetal debido a las preocupaciones sobre el bienestar animal y el impacto medioambiental de la agricultura industrial, y porque algunos consumidores están interesados en reducir su consumo de carne por razones de salud.

Y el interés parece estar creciendo. Se prevé que el mercado mundial de sustitutos de la carne crezca de aproximadamente 4.600 millones de dólares en 2018 a 6.400 millones de dólares para 2023, según la firma de investigación MarketsandMarkets.

Beyond Meat, el principal competidor de Impossible Food, piensa que el potencial es mayor. En una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) que detallaba los planes de la empresa de oferta pública inicial a 10 años, Beyond Meat proyectó que, con el tiempo, el mercado de la carne a base de plantas podría alcanzar los 35.000 millones de dólares en Estados Unidos. Beyond Meat planea comenzar a operar a principios de mayo.