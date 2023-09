TikTok se une con Wikipedia y permitirá que los usuarios "investiguen" de una manera muy particular

TikTok, la plataforma propiedad de ByteDance se asoció con Wikipedia para ofrecer información a los usuarios en la aplicación de vídeo. ¿De qué se trata?

TikTok estableció una colaboración con Wikipedia con el fin de proporcionar datos a los usuarios dentro de su plataforma de videos, donde incorporó enlaces directos a la página web de la enciclopedia.

Los usuarios, en su mayoría jóvenes, que utilizan la plataforma de ByteDance lo hacen tanto para entretenimiento como para obtener información.

Por esta razón, implementaron una función orientada a satisfacer esta última necesidad.

En los últimos días, TikTok incorporó fragmentos de Wikipedia en algunas de sus páginas de resultados de búsqueda, y abarca personas, lugares y eventos destacados, como The New York Times, Taylor Swift y el Día de Acción de Gracias, según informó The Verge.

La razón detrás de esto es la colaboración entre la plataforma de streaming y la enciclopedia en línea para brindar información directamente en la aplicación.

Según el portavoz de TikTok, Zachary Kizer, esta función estuvo disponible para ciertos usuarios durante varios meses.

TikTok muestra entrada de Wikipedia con enlaces a ella desde la app.

Específicamente, la información de Wikipedia se muestra mientras se navega entre los resultados de búsqueda y se intercala entre los videos relevantes.

Al hacer clic en ella, se accede de inmediato a los contenidos de la página web de Wikipedia.

Más funciones: TikTok impulsará su servicio de mensajería

Por otro lado, TikTok planea impulsar sus capacidades de servicio de mensajería con una nueva solución que "facilite las conexiones significativas de los usuarios" a través de mensajes, e implementar nuevos roles en un equipo llamado 'TikTok Social' que se define como "el equipo de mensajería de TikTok".

La plataforma de vídeos cortos introduce habitualmente nuevas características con el fin de mejorar la experiencia del usuario y, para ello, introdujo novedades recientes como la posibilidad de permitir compartir publicaciones de texto.

En este sentido, continúa con su trabajo de cara a encontrar más características que puedan resultar útiles para los usuarios, ahora, con el objetivo de mejorar sus habilidades como servicio de mensajería.

Tal y como publicó la plataforma a través de su página de ofertas de empleo, ByteDance oferta una serie de puestos vacantes que forman parte de un nuevo equipo llamado 'TikTok Social' que, además, es definido por la compañía como "el equipo de mensajería de TikTok".

TikTok planea impulsar sus capacidades de servicio de mensajería

Estos puestos ofertados varían entre ingeniero de software 'backend', líder de ingeniería o líder técnico de 'backend' y, en sus descripciones, se detalla que la misión del equipo de 'TikTok Social' es "facilitar conexiones significativas de usuarios" a través de la experiencia de mensajería de la plataforma.

La misión de TikTok Social es seguir creando y enviando herramientas que ayuden a los usuarios a "conectarse y compartir más fácilmente las cosas que les interesan".

De todas maneras, en una de las ofertas se informa de forma detallada de que la persona tendrá que colaborar con equipos en diversos países y regiones para "ofrecer una solución social distintiva de TikTok, como la mensajería".

Además, en otro de los puestos TikTok expone que algunas de las características y componentes con las que tendrá que trabajar son:

el perfil de usuario

la historia

la bandeja de entrada

la mensajería

la opción de seguir a otros usuarios

dar me gusta

comentar

etiquetar

Se desconoce cuál es el proyecto concreto en el que TikTok empleará el equipo de 'TikTok social', sin embargo, por las descripciones que acompañan cada puesto de trabajo anunciado para el nuevo equipo 'TikTok Social', la plataforma de ByteDance dejó ver su intención de impulsar sus capacidades como servicio de mensajería.