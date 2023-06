YouTube cambia los canales de fans y ahora deberán identificarse: ¿por qué lo hizo?

La plataforma YouTube pedirá, a partir del 21 de agosto, que los canales de fans se identifiquen de forma correcta para evitar engaños.

YouTube implementó nuevas políticas para los canales de fans, los cuales deberán identificarse debidamente para dejar en claro que no representan al artista original.

Las medidas forman parte de los esfuerzos de la compañía para combatir el fenómeno de la suplantación de identidad.

A partir del 21 de agosto, las nuevas políticas entrarán en vigencia y YouTube requerirá que los usuarios que administren un canal de fans que indique claramente su intención, y así eliminar cualquier duda acerca de la gestión y el tipo de contenido que se comparte.

La plataforma tiene como objetivo evitar cualquier engaño hacia los usuarios que acceden y participan en los canales, así como el uso indebido de la imagen o nombre de artistas y otros creadores con intenciones maliciosas, según explicaron en su página de Soporte.

Con el fin de lograr esto, se requerirá a los administradores de los canales de fans que aclaren de manera explícita, ya sea en el nombre o en el identificador del canal, que el canal "no representa al creador, artista o entidad original".

Además, se prohibirá la existencia de canales que, por ejemplo, afirmen ser cuentas de fans, pero en realidad estén usurpando la identidad de otro canal y subiendo su contenido.

Tampoco se permitirán aquellos canales que utilicen el mismo nombre, avatar o banner que otro canal con modificaciones mínimas y apenas perceptibles.

Más cambios: YouTube implementó "Correcciones", una nueva función para los creadores de contenido

Para muchos usuarios, YouTube es su plataforma de entretenimiento preferida. Diariamente, millones de personas acceden a la plataforma para disfrutar de música, ver videos divertidos o incluso para obtener información sobre cómo realizar alguna tarea específica.

Sin embargo, en ocasiones, puede ocurrir que un dato proporcionado por el creador de contenido no sea del todo preciso y necesite ser corregido.

Es precisamente en este punto donde YouTube quiere ayudar a los creadores de contenido con su nueva función llamada "Correcciones".

Los creadores de contenido saben lo complicado que puede ser volver a cargar un video que subieron recientemente.

Aunque la descarga y codificación del video puede ser realizada por la empresa Mountain View, el resto de las tarjetas, la pantalla final y el texto que se debe rellenar es responsabilidad del usuario.

YouTube incorporó una nueva función llamada Correcciones, donde los creadores de contenido podrán corregir el video sin tener que eliminarlo y volverlo a subir.

No obstante, lo peor no es eso. A muchos usuarios de la plataforma les ocurrió que, después de subir un video, se percataron de que proporcionaron información errónea o que no coincide con lo que se muestra en el video.

Por eso, esto ya no será un problema gracias a la nueva función de YouTube llamada "Correcciones".

Esta característica acelerará el proceso de corrección en un solo paso, sin necesidad de volver a cargar el video. El usuario podrá hacer los cambios necesarios utilizando pequeñas tarjetas que aparecerán en la parte superior derecha de la pantalla.

La función Correcciones de YouTube llegó como una solución a la necesidad de editar y corregir errores en los videos subidos a la plataforma.

La característica actúa como una pestaña de información que se despliega en la pantalla del usuario durante la reproducción del video.

Cuando se realiza una corrección, se muestra una notificación en la que se indica al usuario que hay una corrección disponible y al hacer clic en ella, se accede a un panel donde se muestran todas las correcciones del video.

Los creadores de contenido podrán corregir errores sin tener que rehacer y volver a cargar todo el video.

De esta manera, los creadores de contenido podrán corregir errores sin tener que rehacer y volver a cargar todo el video.

Además, podrán seleccionar el momento en la línea de tiempo donde quieren que aparezcan las correcciones y escribir el contenido correspondiente.

Para los usuarios, las correcciones serán visibles en cualquier momento y se mostrarán de manera similar a las marcas de tiempo que se utilizan en la plataforma de video.