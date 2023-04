"No sé si los humanos sobrevivirán a la inteligencia artificial": el alarmante vaticinio de un gurú

Yuval Noah Harari, el historiador y escritor israelí, advirtió que las consecuencias de su desarrollo podrían ser desastrosas. Qué dijo el experto

Yuval Noah Harari, el historiador y escritor israelí, que hace un mes participó de la carta con distintos especialistas y solicitó la interrupción en el avance de la inteligencia artificial, ahora advirtió sobre los peligros que dicha tecnología podría causar en la humanidad.

Mediante una charla con el diario británico The Telegraph, el historiador hizo hincapié en que no estaba seguro de que la humanidad pudiera sobrevivir a la inteligencia artificial.

Harari explicó que inteligencias artificiales como el ChatGPT "son la primera tecnología de la historia que crea historias".

Esto es crucial porque, según su punto de vista, la convicción colectiva en narrativas -religiosas, financieras y nacionales- fueron el motor del dominio humano sobre el planeta Tierra.

En base a esto, con la inteligencia artificial con ese poder, el impacto podría ser muy costoso.

"Es que la nueva generación de IA no se limita a difundir los contenidos que producen los humanos. Puede producir el contenido por sí misma.Trate de imaginar lo que significa vivir en un mundo en el que la mayoría de los textos y melodías, y luego las series de televisión y las imágenes, son creados por una inteligencia no humana", comentó Harari.

"No sé si la humanidad pudiera sobrevivir a la inteligencia artificial", deslizó Yuval Noah Harari acerca de las consecuencias de la IA.

Y agregó: "Simplemente no entendemos lo que significa. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que la IA se apodere de la cultura?".

Con respecto a esta situación, el historiador pronosticó un mundo en el que "entras en internet y discutes con alguien sobre algún tema político. Puede que incluso te envíen un video hablando. Pero no hay ninguna persona detrás. Todo es IA".

Según Harari dicha tecnología podría manejar el discurso público de una forma sin precedentes, debido a que bots de inteligencia artificial, parecidos a amigos o familiares podrían hacerte cambiar de opinión sobre diversos temas.

A su vez, advirtió que este tipo de poder causaría consecuencias devastadoras si cae en manos equivocadas.

"El régimen nazi se basaba en tecnologías como los trenes, la electricidad y las radios. No tenían herramientas como la inteligencia artificial. Un nuevo régimen en el siglo XXI tendrá herramientas mucho más poderosas. Así que las consecuencias podrían ser mucho más desastrosas. Es algo a lo que no sé si la humanidad podrá sobrevivir", resaltó Harari.

Y agregó: "Tenemos que entender que la IA es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones por sí misma. Puede tomar decisiones sobre su propio uso. También puede tomar decisiones sobre ti y sobre mí. Esto no es una predicción futura. Esto ya está ocurriendo".

Luego, el escritor israelí mencionó los puntos planteados en la carta que él y cientos de expertos en tecnología solicitaron con la pausa en la velocidad de desarrollo de la inteligencia artificial hasta que se comprendieran sus beneficios y perjuicios.

Por eso mismo, hizo hincapié en que se empleen medidas regulatorias para estas tecnologías, de la misma forma que se hace con los productos médicos.

"Una compañía farmacéutica no puede lanzar un nuevo medicamento al mercado sin pasar antes por un largo proceso de regulación. Es realmente extraño y aterrador que las corporaciones puedan lanzar herramientas de IA extremadamente potentes a la esfera pública sin ninguna medida de seguridad similar", remarcó Harari.

"Con todo el debido respeto a Elon Musk y Zuckerberg o a los otros jefes de las grandes empresas tecnológicas, no son elegidos por nadie, no representan a nadie excepto a sus accionistas y no hay razón para confiar en ellos", concluyó Harari, en referencia a los líderes de Space X y Meta.