Amazon lanza un Kindle de menos de u$s 100 ideal para leer en la oscuridad

El nuevo dispositivo con brillo se llamará "All-new-Kindle" y se comenzará a vender en abril y estará disponible en color blanco y negro

No vas a tener que invertir más de u$s100 para un Kindle Paperwhite si lo que realmente desea es poder leer sus libros electrónicos en la oscuridad (y vivís en Estados Unidos). Amazon ha anunciado un nuevo integrante de la línea Kindle básica y, a diferencia de sus predecesores, viene con iluminación ajustable. Llamado simplemente "All-New-Kindle", el dispositivo de u$s90 tiene una pantalla de tinta electrónica actualizada con mejor contraste y una pantalla táctil capacitiva libre de brillos como sus primos más caros. Amazon también ha renovado su diseño, dándole esquinas más redondeadas y estará disponible en dos opciones de color: blanco y negro.

Kevin Keith, vicepresidente de Amazon Devices, dijo que reciben una gran cantidad de comentarios de los clientes sobre lo mucho que aprecian tener un Kindle con iluminación, ya que eso les permite leer en cualquier entorno. "El equipo trabajó arduamente para llevar esta característica favorita de los clientes a nuestro dispositivo más asequible, y estamos encantados de presentar el nuevo Kindle, el primer Kindle de menos de u$s100 con luz frontal ajustable incorporada", dijo.

El nuevo e-reader también incluye otras funciones de lectura, que incluyen soporte para Audible, Whispersync y Whispersync para Voice, Goodreads, Smart Lookup, integración con Goodreads y Family Library. En los próximos meses, Amazon también implementará nuevas funciones de lectura para este dispositivo y todos sus nuevos lectores electrónicos, remontándose al Gen 6 Paperwhite lanzado en 2013.

Todos los libros que termines se marcarán como "leídos" en todos los dispositivos, incluidos Kindle Fire y las aplicaciones Kindle para iOS y Android. También se agregarán nuevos filtros que mostrarán qué libros ya leíste y cuáles no. Además se obtendrán más recomendaciones basadas en tu historial de lectura.

El nuevo Kindle ya está disponible para preorden de Amazon por u$S90 y comenzará a enviarse el 10 de abril. Vendrá con una suscripción gratuita a Kindle Unlimited por tres meses, que normalmente cuesta u$S 10 al mes. Si tenés un Kindle viejo juntando polvo en tu armario, ahora puede ser el momento de sacarlo y cambiarlo por una tarjeta de regalo y un 25% de descuento en el nuevo e-reader, siempre que vivas en Estados Unidos, claro.