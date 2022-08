¿Videojuegos blockchain?: conocé el revolucionario nuevo proyecto del fundador de "The Sims"

El diseñador Will Wright recaudó una suma millonaria para desarrollar nuevos juegos Blockchain, con una mejor experiencia para el usuario

Will Wright, el creador del famoso videojuego de simulación "The Sims", comenzó una recaudación para su próximo proyecto relacionado con la Web 3.0.

De la mano de su socia Lauren Elliott, ya juntaron aproximadamente u$s6 millones, con ayuda organizativa de Gallium Studios, la firma fundada por ambos.

Con el monto recolectado, los diseñadores del estudio pusieron en marcha algunos de sus trabajos como VoxVerse y Proxi.

La firma de capital de riesgo especializada en el área del gaming, Griffin Gaming Partners, le brindó el aporte necesario a Gallium, por el antecedente de su relación en 2015.

Wright es uno de piezas primordiales del estudio, habiendo sido el desarrollador principal de juegos muy reconocidos como "Sims City" y "The Sims".

Elliott, por su parte, es la creadora de "Where on Earth is Carmen Sandiego", que fue popular en la década de 1980, y que tuvo su propia serie animada en los ´90.

Hoy 29 de agosto se celebra el Día del Gamer.

Gallium Studios y sus nuevos proyectos

Gallium Studios reveló que el capital recaudado se utilizará para agrandar el equipo de trabajo, concretar alianzas y mejorar la experiencia en el sector de la simulación.

Will Wright aseguró que se había un aprendizaje valioso de su primera relación con Blockchain, que tuvo cuando trabajó con el juego VoxVerse.

Es por eso que su idea es implementar los nuevos conocimientos en sus próximos proyectos para una mejor experiencia de los usuarios.

Pero igualmente, el diseñador teme que el sector de los NFT le pueda traer inconvenientes con los que se manejen en ese ecosistema.

El motivo es que una gran cantidad de personas intentan comercializar con los artículos coleccionables para poder lucrar con ellos.

La nueva alianza con Griffin, será valiosa para Gallium, al brindarle un foco más específico en las herramientas innovadoras para potenciar la experiencia de entretenimiento en los videojuegos.

El Gaming se convirtió en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes.

Gaming en la Web 3.0: el lado negativo

Aunque los videojuegos iniciaron su historia como una "actividad solitaria", actualmente, la mayoría cuenta con una comunidad online con la cual habla, chatea o envía mensajes instantáneos durante cada una de las partidas.

CheCheck Point Software Technologies, proveedor especializado en ciberseguridad, advirtió que los videojuegos se transformaron también en "uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes" ahora que son una de las mayores industrias de entretenimiento del planeta.

Estos ciberdelincuentes vulneran las cuentas de los gamers y roban sus bienes virtuales, para luego venderlos a otros usuarios por dinero del mundo real.

Las economías de los videojuegos fueron básicamente las precursoras de las criptomonedas, y en ellos hay que tener siempre presente que el dinero virtual que se gana en él no puede usarse en el mundo real, por lo que sigue siendo una mercancía con valor tangible para sus usuarios.

Además, los juegos online y para celulares recopilan una gran cantidad de datos sobre sus usuarios, cuanto más personales, más valiosos son para los ciberdelincuentes.

Los videojuegos para celulares pueden incluso rastrear información tan íntima como la ubicación o incluso escuchar las llamadas telefónicas.