Sorprendete con la fuente que calificó a Mark Zuckerberg, de Meta, como "espeluznante"

Ciertamente Mark Zuckerberg ha sido calificado negativamente en variadas ocasiones a lo largo de los años, pero ahora se sorprendió con el origen

Y no, no fue una persona, no fue un medio, ni siquiera una institución o empresa: el calificativo de "espeluznante" recibido por Mark Zuckerberg provino de la nueva inteligencia artificial de Meta.

La denominada "BlenderBot3" es la nueva versión que Meta lanzó de su inteligencia artificial, que contiene un chatbot con el que se puede interactuar.

El problema es que cuando el propio Zuckerberg lo consultó, los tildó de "demasiado espeluznante y manipulador".

Según testigos no fue la única oportunidad de la inteligencia artificial en calificar negativamente a Zuckerberg y a Meta, habiendo dicho también "No hay sentimientos fuertes. Es un buen hombre de negocios, pero sus prácticas comerciales no siempre son éticas", o hasta decir "¡Es curioso que tenga todo este dinero y siga usando la misma ropa! No me gusta mucho. Es una mala persona. ¿Y a ti?".

El futuro de Facebook

Sobre Facebook y el metaverso, BlenderBot3 comentó que "parece que sí (llegó el fin del mundo virtual), aunque Facebook todavía tiene mucho dinero invertido en él y es probable que continúe haciéndolo en los próximos años".

El tema de sus opiniones parecería que devienen de que consulta mucho a Wikipedia y artículos de opinión sobre Zuckerberg en internet. A eso se le suma que aún no puede discernir entre los bueno y lo malo, as´que también ha dicho cosas como que Zuckerberg es "genial y un hombre muy inteligente", tras asegurar que es "su multimillonario favorito", indicó el medio Rio Negro.

Uno de los chats de BlenderBot3

Qué es BlenderBot

En la actualidad, quienes desarrollan chatbots están trabajando para mejorarlas para que se pueda hablar con ellos en lenguaje natural. Meta es una de las compañías que apunta en esa dirección y ha presentado la tercera generación de BlenderBot.

Aún no es la versión final de purada , pero el prototipo ya se puede probar desde el navegador.

El objetivo es recopilar la experiencia de los usuarios para mejorarla, aunque este chatbot es el primero del mundo en tener ya 175.000 millones de parámetros disponible públicamente.

BlenderBot ya tiene dos años, y era una versión muy básica. Con el agreagado de inteligencia artificial y más parámetros, un año despues salió una actualización más refinada que podía mantener conversaciones más sofisticadas sobre cualquier tema.

Ahora, BlenderBot 3 estrena el modelo de lenguaje OPT-175B, que promete ser 58 veces más potente que el utilizado en la versión anterior. A todas las cualidades mencionadas, el chatbot ahora también puede buscar información en Internet para que sus respuestas sean más precisas y relevantes, a la vez que ofrece una experiencia de uso más natural.

Por ahora sólo funciona en inglés y en Estados Unidos pero cuanto más aprenda de las interacciones de los usuarios con su dos técnicas de aprendizaje automático conocidas como SeeKeR y Director, se irá ampliando el uso.