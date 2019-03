Hackearon la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos

Todo comenzó con un tuit que generó un gran movimiento en la red social. "Perdió Cristina", rezaba la cuenta oficial luego de las elecciones en Neuquén

Los funcionarios políticos y las entidades gubernamentales son los objetivos preferidos de los hackers. En este caso, la cuenta apuntada fue la de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Todo comenzó con un extraño tuit que generó un gran movimiento en la red social. "Perdió Cristina", rezaba la cuenta oficial de la Embajada.

Borramos un tweet de nuestra cuenta que no posteamos nosotros. No sabemos todavía cómo sucedió, pero estamos investigando. — EmbajadaEEUUArg (@EmbajadaEEUUarg) 11 de marzo de 2019

Esto se da en el marco las recientes elecciones en Neuquén, donde el gobernador Omar Gutiérrez se consagró con su reelección. Por su parte, el candidato del justicialismo, Ramón Rioseco, quedó en segundo lugar.

Las repercusiones no tardaron en llegar, aunque el tuit solo duró unos minutos. "Borramos un tweet de nuestra cuenta que no posteamos nosotros. No sabemos todavía cómo sucedió, pero estamos investigando".