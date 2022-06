Metaverso: Globant revela cuáles son las oportunidades para las empresas y las industrias

El Sentinel Report es una iniciativa de Globant para motivar a las empresas a seguir reinventándose. ¿Qué puertas abren los mundos virtuales?

Globant publicó su nuevo Sentinel Report que habla sobre el futuro del metaverso: "Cómo el metaverso está superando los límites digitales y reinventando nuestro lugar en el mundo físico".

La publicación se centra en la historia del metaverso, explora las tendencias que están cambiando el futuro, analiza los efectos de un metaverso multifuncional y presenta nuevos datos basados en una encuesta propia.

"Si bien se encuentra en sus primeras etapas, el metaverso está desafiando a las organizaciones a preparar sus negocios para este nuevo mundo", expresó Diego Tártara, Chief Technology Officer de Globant.

Y agregó: "Al mismo tiempo, mientras llevan su negocio a esta nueva realidad, sus usuarios siguen aprendiendo a abrazar esta nueva era. Globant tiene la capacidad de apoyar a las organizaciones para que tengan éxito en su transformación digital".

El reporte detalla cómo el metaverso está repercutiendo en organizaciones e industrias, desde el sector sanitario hasta el comercio, y desde la fabricación hasta las finanzas.

También, predice que el metaverso derribará las barreras físicas y digitales al ampliar la presencia virtual de las empresas y maximizar el compromiso con los clientes y los empleados, además de que transformará el modo en que las personas se identifican en relación con la nueva cultura digital, la economía y el sistema de comercio electrónico.

A su vez, el informe incluye algunos datos obtenidos de una encuesta original de Globant:

Aunque el 73% de los encuestados considera que el metaverso es accesible para ellos, sólo el 26,5% ha participado en una experiencia en el metaverso.

El 75% no cree que el metaverso esté dirigido solo a una generación joven.

El 69% cree que el metaverso desempeña un papel crucial en el trabajo a distancia.

"El metaverso es la próxima evolución de nuestras interacciones sociales", informó Matías Rodríguez, Vicepresidente de Technology en el Metaverse Studio de Globant.

"Muchas marcas ya han estado explorando el espacio y creando experiencias innovadoras. Aún así, entendemos que las empresas necesitan una visión integral de su existencia dentro del metaverso para obtener el éxito".

¿El metaverso nos obligará a estar más conectados?

El metaverso ha existido durante décadas pero recién ahora empieza a salir a la superficie. Experiencias de videojuegos como Minecraft, Fortnite y muchos otros son la viva demostración que el mundo del gaming es una plataforma fértil para el desarrollo de tecnologías que primero pueden ser de nicho, pero que luego se pueden masificar.

"La dinámica de esta irrupción se asemeja a lo que ocurrió por ejemplo, con Zoom: esa plataforma de videollamadas que existía hacía años pero cuando se desató la pandemia tardó apenas días en convertirse en el teléfono de los '70 u '80, o el celular de los '90 y principios del siglo XXI", comenta a iProUP, José María Beltramini, socio fundador de Summa Solutions

En efecto, para muchos expertos el metaverso será la "próxima versión de internet".

"Es la próxima evolución de las plataformas digitales: es el sucesor de la Internet móvil que hoy conocemos", afirma a iProUP Susana Cipriota, Líder de Alianzas de Productos en Amércia Latina para Meta. Añade que "es inherentemente social", ya que se trata de espacios virtuales que se pueden crear y explorar con otras personas, aunque no se comparta el espacio físico.

Pero la realidad es que, según Statista:

Más del 50% global ya tiene un smartphone

Casi 5.000 millones de personas en todo el mundo (es decir el 62,5% de la población global) están conectadaa a internet

(es decir el 62,5% de la población global) El tiempo promedio de conexión es de 6,54 horas al día y crece año a año (Argentina está tercera en el ranking mundial con 9,36 horas)

Estos números subirán en los próximos años con la expansión de nuevas tecnologías, así como también la adopción de dispositivos cada vez más complejos. Pero para que haya un desarrollo "real" del metaverso, primero tiene que haber una penetración mucho más profunda y global de Internet.

El metaverso será el siguiente paso de un proceso que ya se viene sucediendo hace años.

¿El metaverso generará nuevos empleos y cambiará la forma de trabajar?

Trabajar desde casa ya no es una novedad. Pero el metaverso plantea nuevas modalidades laborales, donde los usuarios se podrán conectar a "oficinas virtuales" para interactuar con sus pares a través de avatares, o incluso, hologramas.

"Necesitamos mejores herramientas, que nos permitan lograr más productividad, estar presentes y mantenernos en contacto con nuestros compañeros sin perder esa flexibilidad. Es allí donde la realidad virtual puede ofrecer una sensación real de presencia, favoreciendo la productividad y la colaboración de las personas, estén donde estén", señalan a iProUP desde Meta.

Mark Zuckerberg ofrece un pantallazo de lo que será el Metaverso

Desde el unicornio argentino Globant afirman a iProUP: "El metaverso generará otras oportunidades de especialización dentro de los roles laborales tradicionales e incluso creará nuevos. De la misma manera que la masificación de las redes sociales necesitó de perfiles que entendieran la dinámica particular de estas plataformas, algo similar sucederá en los nuevos espacios".

En este sentido, habrá muchos profesionales que abracen el cambio de paradigma y hasta se vean motivados, traduciendo su conocimiento y formación a las libertades de los nuevos espacios.

"Si una persona que se dedica al diseño de indumentaria puede trabajar sin las limitaciones de costos de producción de una prenda, a lo mejor puede crear algo más atractivo para el público que el generado por un artista de videojuegos sin esa formación", agregan desde el unicornio.

En este sentido, los perfiles más demandados serán los relacionados con el ámbito de gaming o realidad virtual, diseñadores 3D, maquetadores y creadores de experiencias, como también desarrolladores, programadores, especialistas en criptomonedas.

"Empezaremos a ver demanda de más roles, como los de experiencia de usuario o estrategia. Obviamente, con fuerte conocimiento de los mundos virtuales", comenta a iProUP Juan Soprano, VP Managing Director de R/GA SS Latam.

¿Qué marcas ya arrancaron en el metaverso?

Varios "gigantes", tanto de la tecnología como del consumo masivo, ya están pensando experiencias (y sus usuarios, viviéndolas). En efecto, no solo Meta está incursionando en este mundo:

Nike ya está buscando profesionales para desarrollar propuestas orientadas al metaverso

para desarrollar propuestas orientadas al metaverso Los gigantes fashion Balenciaga y Gucci ya tienen posiciones abiertas para cubrir sus necesidades virtuales con especialistas en Web3 y coordinadores de negocios

y ya tienen para cubrir sus necesidades virtuales con especialistas en Web3 y coordinadores de negocios Burger King, Walmart, McDonald's, Disney, Microsoft, JP Morgan y Victoria's Secret, entre otros, ya comunicaron que participarán activamente del desarrollo de su propio metaverso

"Una de las principales iniciativas fue Into the Metaverse que lanzó Adidas, con 30.000 unidades de su propio NFT, que se agotó en cuestión de horas. Quienes lo adquirieron se convirtieron en parte de una comunidad con acceso a productos y experiencias tanto en el mundo físico (buzos, camperas, etc.) como virtual (wearables en metaversos, eventos virtuales, entre otros)", comenta Beltramini.

De esta forma, la revolución no será solo territorio de grandes marcas. Al ritmo de la extensión y masificación de soluciones tecnológicas y recursos para intervenir en el metaverso, los emprendedores y creadores tendrán acceso a millones de usuarios y podrán ofrecer productos virtuales únicos, que el público nunca antes había visto.

"Sin el filtro de los costos físicos de fabricación y distribución, tendrán una posibilidad de llegada inédita a los clientes", explica el socio fundador de Summa Solutions.

¿Cuándo llegará el metaverso?

El gigante de la criptografía Grayscale sostiene en un informe que el metaverso puede generar ingresos anuales de 1 billón de dólares en el ámbito de la publicidad, eventos digitales, comercio electrónico y hardware.

El metaverso ofrecerá un mercado publicitario superior al billón de dólares

Si bien ya se habla de la "próxima Internet", los cambios tardarán en llegar. Lo mismo ocurre en el ámbito de los NFT y el arte digital: según un reciente estudio, dos tercios de los compradores no sabe qué hacer con la obra en su poder y asegura que "perdió plata".

Por supuesto, nadie se quiere quedar afuera, pero todos los expertos coinciden en que la llegada del metaverso no será de un día para el otro.

"Su principal característica es la presencia, y para ello todavía tenemos que construir nueva tecnología e infraestructura. Se sentirá como un híbrido de las experiencias sociales online actuales, que a veces son tridimensionales o proyectadas en el mundo físico, unidas de forma tal que podamos pasar fácilmente de una experiencia a otra", explica Cipriota de Meta.

Desde la matriz de Facebook explican que hay casos de uso de realidad virtual y aumentada (especialmente en el mundo del gaming), pero coinciden en que resta desarrollar "una gran cantidad de tecnología e infraestructura antes de que sea una realidad". Para ello:

La infraestructura debe transformarse con nuevas tecnologías, hardware y especificaciones de refrigeración para respaldar un servicio sólido

Se requiere construir nuevo equipamiento que incluye pantallas holográficas, proyectores, baterías, chips de silicio personalizados, cámaras, parlantes y sensores, entre otros

Tula asegura que, pensando en el ciclo de vida del metaverso como producto, el lanzamiento público y primera captación de usuarios es solo el comienzo. "Luego hay que fidelizarlos y que no sea como una app o juego, al que accedemos un par de veces, nos cansa y abandonamos", concluye.

De una forma u otra, el metaverso ya está en marcha. Habrá que esperar un tiempo para ver como esta tecnología madura y se convierte, de la misma forma que lo hizo el smartphone, en una parte inseparable de la vida de las personas.