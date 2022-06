Producción de litio: esta es la manera en que Argentina quiere ser un líder mundial

Según la consultora B&B, Argentina es el país con más proyectos de explotación de litio del mundo. Contra quién compite y qué planes hay

La Argentina es el país con más proyectos en curso de explotación de litio,de acuerdo con un relevamiento de la consultora de comercio exterior B&B.

Las operaciones activas son Fénix, de la empresa Livent, en la provincia de Catamarca; y Salar de Olaroz, de la empresa Allkem, en Jujuy; y están en proceso de expandir su capacidad instalada invirtiendo u$s 300 millones y u$s 285 millones, respectivamente.

En tanto, la empresa Jiangxi Ganfeng Lithium está avanzando la construcción de la planta de Cauchari-Olaroz, a través de la inversión de u$s 565 millones y podría aportar 40.000 toneladas adicionales de carbonato de litio equivalente (LCE) al año.

También, se destacan los proyectos de inversión del emprendimiento de Eramen, Millennial Lithium, Rincón, Galaxy Resources y Liex-ZijingMining en Catamarca.

Argentina es uno de los países con mayores depósitos naturales de litio

El litio en el mundo

A nivel mundial la producción de litio se triplicó entre 2015 y 2021 impulsando el precio internacional de u$s 7353 en 2020 a u$s 28.500 en 2021, para estar actualmente en u$s 43.000.

En el mundo, el 74% del litio se utilizó para la fabricación de baterías eléctricas.

La producción de litio está concentrada en cuatro países: Australia, con el 55%; Chile, con el 26%; China, con el 14%; y la Argentina, con una participación del 6,4 por ciento.

En lo que refiere al recurso, el Triángulo de Litio, compuesto por Bolivia, Chile y la Argentina, se encuentra la mayor reserva global, seguida por los Estados Unidos y Australia, indicó Télam.