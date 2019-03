Esta nueva plataforma de Google te permite conocer la historia detrás del Bypass del Dr. René Favaloro

La firma de Mountain View presentó Arts & Culture, un servicio online que incluye casi 400 historias con documentos, videos y realidad virtual

La plataforma Arts & Culture de Google presentó en Argentina una nueva muestra virtual que reúne milenios de progreso humano y que invita usuarios a "un verdadero viaje de exploración"

Según indicó la compañía, "Once Upon a try. Había una vez... una idea", tiene como objetivo brindar un tributo a los descubrimientos y las invenciones más destacadas de la humanidad, y poniéndolos al alcance de todos en cualquier parte del mundo.

Con casi 400 historias online, experiencias en Realidad Aumentada y Realidad Virtual, una biblioteca de miles de documentos y artefactos recientemente digitalizados, explicaciones en video y documentales, "Había una vez… una idea" ofrece a cualquier persona que tenga un dispositivo y una conexión a Internet la posibilidad de conocer de forma interactiva, y a través de la tecnología, más acerca de los hombres y mujeres detrás de estos descubrimientos.

Desde la explosión del Big Bang, recorriendo hitos como las primeras mujeres en viajar al espacio, el primer Mapa de América, el telescopio de Galileo Galilei, Marie Curie, la clonación de la oveja Dolly, la máquina más grande del mundo y las cartas de Albert Einstein a científicos franceses, entre otros hechos históricos, el servicio propone una experiencia inmersiva, buscando inspirar a nuevas generaciones y ayudar así a preservar el legado que marcó el camino de la humanidad a través de los siglos.

Florencia Sabatini, Gerente de Comunicación de Google para el Cono Sur, aseguró que "esta nueva presentación del Google Arts & Culture nos invita a vivir una experiencia inmersiva, buscando inspirar a nuevas generaciones, ayudando a preservar el legado de grandes personas como el Dr. René G. Favaloro, cuyos descubrimientos marcaron el camino de la innovación en beneficio de la humanidad a través del tiempo".

En ese sentido, agregó: "Once Upon a Try, Había una vez... una idea es un claro ejemplo de cómo la tecnología ayuda a igualar oportunidades y a brindar un libre acceso a la información y a la cultura" .

Para poder conformar esta muestra, el Google Cultural Institute recolectó durante 2 años más de 200.000 registros históricos digitalizados, artefactos y videos. Para ello, se asoció con 112 instituciones de 23 países para crear el proyecto y recibir material original de las organizaciones involucradas con cada uno de los inventos y descubrimientos.

Algunos de ellos son la NASA, el CERN, el Museo de Ciencia de Reino Unido, el Museo Alemán, Museo Torres Quevedo, el Museo Nacional de Ciencia y de Tecnología Leonardo da Vinci y la Fundación Favaloro.

Argentina, la más innovadora de Latinoamérica

Dentro de los casi 400 trabajos destacados en esta muestra virtual, el único descubrimiento de origen latinoamericano que integra la muestra es el Bypass aortocoronario del Dr. René G. Favaloro.

En asociación con la Fundación Favaloro, que proporcionó información, contenido y curaduría, la plataforma de Arts & Culture permite recorrer la historia de René G. Favaloro a través de su vida y trayectoria: sus orígenes, la Universidad donde estudió, el lugar donde trabajó como médico rural en La Pampa, su etapa en Cleveland donde aplicó por primera vez la técnica y su regreso a la Argentina para emprender su Fundación, todo a través de imágenes, videos, textos y recorridos utilizando Street View.

"Favaloro desarrolló la técnica del bypass que permitió mejorar y prolongar la vida de innumerables personas alrededor del mundo. Que Google, un ícono de la tecnología en el mundo, hoy lo recuerde y lo tenga presente en este homenaje, junto a otras personalidades que alguna vez desarrollaron una idea que en algo cambió a la humanidad, representa de alguna manera el legado que el Dr. Favaloro le dejara a nuestra Institución: tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico", aseguró el Dr. Oscar Mendiz, Director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Favaloro.

"El bypass, introducido hace más de 50 años, es valorado y reconocido internacionalmente porque también ha tenido esa penetración y a pesar del tiempo transcurrido y de los avances médicos y científicos, aún persiste inalterable y continúa salvando vidas", añadió.

"Once Upon a Try. Había una vez… una idea": se encuentra organizada en cuatro categorías de exhibiciones: "Los inventos y descubrimientos que nos cambiaron la vida", "Los pioneros de los que nunca escuchaste hablar", "Innovación reciente y futura" e "Historias extraordinarias detrás de objetos que usamos todos los días".

Google Arts & Culture es gratuita y se puede acceder desde la computadora o descargar la App al celular o tablet desde cualquier parte del mundo (tanto en Google Play como en Apple AppStore).

Asímismo, El Big Bang en realidad aumentada es una aplicación independiente, propiedad del CERN, disponible en inglés, italiano, francés y alemán. Se puede descargar desde Google Play y la AppStore.disponible para los siguientes teléfonos: iOS 11.0 o posterior compatible con iPhone 6s +, iPad 2017+, iPad Pro; en Android 7+ (Nougat) y posteriores compatibles con Samsung S8+, Pixel, Pixel2, Pixel3 y Pixel XL.