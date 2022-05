¿Se viene una versión paga de Telegram?: estos son los cambios que sopesa la plataforma

Una cosa es cierta, y es que las empresas están diseñadas para ganar plata. Es su objetivo. Y las redes sociales, epspecialmente las de mensajería, como Telegram, se encuentran en el dilema de poder monetarizar lo que hacen.

Una de las soluciones que empresas como Telegram tendría es lanzar una suscripción de pago para una plataforma premium

Con Telegram, aparte de enviar y recibir mensajes, hay canales donde recibir noticias de actualidad u ofertas diarias. Además, está la capacidad que tiene Telegram para servir como una nube en la que almacenar cualquier tipo de datos.

O sea, se ha convertido en una multiplataforma por la que valdría la pena pagar por sus servicios. Y ellos lo saben.

Small changes in #Telegram ???? This screenshot is based on the new strings available on https://t.co/jIjnX8t5NQ https://t.co/xMNuySSIO6 pic.twitter.com/IwaaA3AQoY — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 27, 2022