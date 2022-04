Tus pedidos llegarán volando: FedEx comienza a probar drones para hacer llegar sus pedidos

La entrega comenzará a ser posible gracias a la asociación con Elroy Air para trabajar en conjunto con drones, como una nueva forma de operar

FedEx Corp., una de las compañías más prestigiosas de entregas por pedidos, a nivel mundial, acaba de anunciar que comenzará a operar con drones.

Esta nueva implementación se da gracias a una asociación con Elroy Air, para trabajar en conjunto en la implementación de un sistema de entrega de carga utilizando vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical -eVTOL, por su sigla en inglés- autónomos.

Robot y drones, la nueva logística

Elroy Air, el motor del cambio

Elroy Air es una startup con sede en Estados Unidos que está desarrollando el dron de carga Chaparral.

Este dispositivo cuenta con ocho rotores que elevan la aeronave verticalmente y otros cuatro que la impulsan hacia adelante, todos alimentados por baterías.

Además, cuenta con un generador de turbina de gas a bordo que proporciona electricidad para recargar dichas baterías.

Según informó FedEx Express, en el marco del acuerdo, la compañía de logística "desarrollará planes para probar el sistema autónomo de carga aérea Chaparral de Elroy Air dentro de las operaciones logísticas de media milla, moviendo envíos entre ubicaciones de clasificación.

"Esta es la más reciente iniciativa de FedEx en su esfuerzo por explorar y adoptar tecnologías emergentes en sus redes", detallaron desde la compañía.

Joe Stephens, vicepresidente senior de planificación, ingeniería y tecnología global de FedEx Express, señaló que "FedEx se basa en la innovación y siempre buscamos nuevas tecnologías para ayudar a mejorar la industria de la logística a través de una mejor seguridad, eficiencia y servicio al cliente".

Por su parte, Kofi Asante, vicepresidente de desarrollo comercial y estrategia de Elroy Air, aseguró que "estamos orgullosos de trabajar con FedEx para construir la próxima generación de logística exprés".

Y agregó: "Cuando no está limitado por la infraestructura, el tráfico o los aeropuertos desafiantes, la logística puede llegar a más personas, más rápido que nunca".

FedEx busca transformar el paradigma de la logística

Mayor alcance

El drone que fue presentado por Elroy Air en enero de 2022, puede recoger de forma autónoma entre 300-500 libras de carga (130-200 kg) y trasladarla hasta 300 millas (480 km) de distancia para la entrega.

La aeronave es capaz de realizar vuelos de mayor alcance sin necesidad de infraestructura adicional, como aeropuertos o estaciones de carga.

