No para de crecer el número de fraudes cripto: mirá la impactante cifra del 2021

La plataforma de seguridad de finanzas descentralizadas, o DeFi, y el servicio de recompensas por fallos ImmuneFi publicó el jueves un informe oficial en el que se calcula el volumen total de pérdidas en los mercados de criptomonedas en 2021. Según su informe, la empresa descubrió que las pérdidas resultantes de hackeos, estafas y otras actividades maliciosas superaron los u$s 10.200 millones durante el año pasado.

Responsable de la protección de activos valorado en más de u$s 100.000 millones para una serie de protocolos DeFi bien establecidos, como Synthetix, Chainlink, SushiSwap y PancakeSwap, entre otros, ImmuneFi ha facilitado regularmente pagos millonarios a hackers de sombrero blanco y otras entidades de buena voluntad para prevenir ataques de protocolo.

Según el informe, a lo largo de 2021 se produjeron 120 casos de exploits o robos fraudulentos de criptomonedas, siendo el hackeo más valorado el de Poly Network con u$s 613 millones, seguido de Venus y BitMart con 200 y 150 millones de dólares, respectivamente.

Otros casos notables en la lista fueron Alpha Finance y Cream Finance, que fueron hackeados por u$s 37,5 millones, los u$s 11 millones de yearn.finance, el exploit de contrato maligno de u$s 14 millones de Furucombo, así como el infame rug pull inverso de Alchemix, en la que los usuarios de la plataforma reclamaron una grata fortuna debida de u$s 6,5 millones luego de que surgiera un problema de retiro con uno de los activos sintéticos de los contratos inteligentes de la plataforma, alETH.

En 2021 se produjo un fuerte aumento tanto de la frecuencia como del volumen de las vis de la seguridad en comparación con el año anterior, en el que se registraron 123 incidentes por un total de u$s 4.380 millones, lo que supone un aumento porcentual del 137%.

