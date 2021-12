Estas han sido las mujeres más influyentes del ecosistema cripto en 2021

Estas 10 mujeres inspiradoras hicieron que las cosas sucedieran usando criptomonedas y blockchain en 2021, un bloque a la vez, sin descanso

Este año, una nueva investigación mostró que todavía hay un largo camino por recorrer antes de que haya paridad de género en el espacio de criptomonedas y blockchain. El Informe Global de la Brecha de Género 2021 del FEM encontró que se necesitarán cerca de 135,6 años para cerrar la brecha de género debido a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, eso no ha detenido a estas mujeres que utilizaron la tecnología blockchain y la criptomoneda para abordar toda una serie de problemas sociales que van desde la educación de las niñas en los países en desarrollo hasta la brecha de riqueza en las comunidades negras de Estados Unidos.

Sin ningún orden en particular, estas 10 mujeres están cambiando el mundo utilizando las criptomonedas bloque a bloque.

Tavonia Evans

Tavonia Evans es la fundadora e ingeniera principal de GUAP Coin, que creó para ayudar a cerrar la brecha de riqueza y apoyar a las empresas de propiedad negra en los Estados Unidos. A pesar de haber sido hospitalizada con COVID-19 y de enfrentarse a grandes recortes de financiación, Evans afirma que su empresa ha logrado este año más que nunca.

"Hemos incorporado a cientos de mujeres de color en el espacio de Masternode, un área de criptografía que está dominada en gran medida por los hombres", dijo a Cointelegraph. El 70% de los nodos GUAP son propiedad de mujeres de color.

Este año, la compañía incorporó a sus primeros comerciantes de ladrillo y mortero. También lanzó la envoltura xGUAP en Binance Smart Chain.

Lisa Wade

Lisa Wade recibió en 2021 el premio al Líder del Año en Género y Diversidad de Blockchain Australia, que reconoce su trabajo de defensa de las mujeres y las personas LGBTIQ+ en la industria de blockchain.

Es la fundadora de NEOMI, un ecosistema de inversión que conecta a los emprendedores de caridad que buscan recaudar capital con los inversores que buscan auténticas inversiones de impacto. Wade explicó: "NEOMI tiene una lente en nuestra teoría del cambio, que apoya a los emprendedores LGBTI y a las mujeres".Wade es también la presidenta de NAB Pride y fue pionera de la iniciativa "Rainbow Women" del banco australiano, que ofrece a las mujeres LGBTIQ+ un espacio para hablar de los problemas que les frenan en su desarrollo profesional en el sector financiero.

También continuó con su trabajo en el activismo medioambiental, co-creando una iniciativa de blockchain llamada Project Carbon que tokeniza los créditos de carbono voluntarios.

Olayinka Odeniran

Olayinka Odeniran es la fundadora y presidenta del Black Women Blockchain Council (BWBC), que trabaja para aumentar el número de mujeres negras desarrolladoras de blockchain hasta medio millón para 2030.

El año pasado, el BWBC se asoció con la empresa de software de blockchain Consensys para ayudar a los africanos de todo el mundo a participar en espacio cripto.

También lanzó una sala en la aplicación de audio social Clubhouse llamada "What The Hell is Blockchain" y un sitio de la comunidad donde los miembros pueden crear redes y aprender sobre todo, desde tokens no fungibles (NFT) hasta organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).

En caso de que esto no la mantuviera lo suficientemente ocupada, también lanzó una colección de NFT de impacto social CyberMermaid a través de la organización de conservación de los océanos The Dope Sea.

En 2022, Odeniran planea organizar un evento de un mes de duración para el Mes de la Historia de la Mujer en marzo y lanzar un nuevo programa para enseñar a las mujeres africanas sobre NFT y blockchain.

Maliha Abidi

Maliha Abidi es una autora paquistaní-estadounidense y una artista visual aclamada internacionalmente. Este año fundó "Women Rise NFTs". La colección de 10.000 NFT representa a diversas mujeres de todo el mundo, entre ellas activistas, artistas, científicas y programadoras.

La colección ha aparecido en la portada de Rarible y en DCentral Miami. Abidi también tuvo una residencia artística durante Art Basel en Miami.

Según Abidi, hasta ahora se han vendido 2.350 NFT de la colección por valor de más de 150 Ether (ETH), unos 591.000 dólares, a 1.200 compradores únicos, entre los que se encuentran algunos grandes nombres como Randi Zuckerberg y Gary Vee. El 10% de los beneficios totales del proyecto se donará a organizaciones benéficas que apoyan a mujeres y niños.

El principal proyecto de Abidi para el próximo año será la creación de la primera escuela metaversa del mundo para niños marginados de todo el mundo.

Lavinia Osbourne

Lavinia Osbourne es la fundadora y anfitriona de Women in Blockchain Talks (WiBT), que es una plataforma educativa dirigida por mujeres en el Reino Unido en la que éstas pueden establecer contactos y aprender sobre blockchain. Ella dijo: "Iniciarse en este espacio revolucionario es clave para el cambio y la adopción, por lo que Women in Blockchain Talks quiere hacer que esto sea lo más fácil posible para las personas -mujeres y grupos marginados en particular- para hacer precisamente eso."

Este año, WiBT lanzó la campaña 50k women into Blockchain by 2023, que Osbourne explicó a Cointelegraph que "mostrará que blockchain es para todos, así como destacará los diferentes caminos" para involucrarse en el espacio.

Osbourne también fundó el próximo mercado Crypto Kweens NFT, centrado en las mujeres, que actualmente se está construyendo sobre el protocolo Rarible.

WiBT presentó a un embajador de Oriente Medio para ampliar su alcance internacional a las mujeres y a los grupos marginados que desean aprender sobre la tecnología blockchain con versiones traducidas de su material educativo.

Jen Greyson

Jen Greyson es una defensora del empoderamiento de las mujeres a través de la criptomoneda, con sede en Utah, y miembro de la junta directiva de la Kerala Blockchain Academy (KBA) en la India.

KBA capacita a las mujeres en STEM y blockchain para que se conviertan en líderes en el espacio. En 2021, introdujo varios cursos nuevos sobre blockchain, incluidos dos programas de fundación gratuitos. La Academia capacitó a cerca de 7,000 estudiantes este año, con más de 6,000 estudiantes inscritos en los programas de fundación en menos de cuatro meses.

La directora de la Academia dijo: "El programa de formación en blockchain tenía como objetivo equipar a las empresas de nueva creación y a los individuos con los conocimientos, las habilidades y la actitud necesarios" para abrirse paso en el sector. Greyson añadió además:

"Mientras que mi estado natal de Utah languidece incluso en conseguir ordenadores en todas las escuelas para todos los estudiantes, en todo el mundo, KBA hizo esto en 2021 mientras navegaba por una pandemia".

Este año, la solución de trazabilidad de vacunas de la Academia, Immunochain, fue seleccionada para un programa gubernamental de salud en Kerala. KBA también desarrolló un sistema de firma y verificación de documentos multipartitos impulsado por blockchain llamado Sign-A-Doc.

En 2022, Greyson lanzará un podcast de NFT y una academia "centrada en llevar más educación sobre criptomonedas a lo femenino."

Manasi Vora

En mayo de este año, Manasia Vora cofundó el Colectivo Komorebi en Syndicate, convirtiéndose en la primera DAO de inversión centrada en la financiación de criptofundadores femeninos y no binarios.

También es la fundadora de la organización sin ánimo de lucro Women in Blockchain (WIB), cuyo objetivo es proporcionar un espacio para que las mujeres se asesoren mutuamente sobre blockchain y cripto. "Nuestro objetivo es conectar a las mujeres con los líderes de pensamiento en este espacio para inspirar, colaborar y animar a otros", dijo en un post de LinkedIn. El 15 de diciembre, WIB tuiteó:

"Las criptomonedas tienen que ver con la abundancia y la propiedad compartidas. Pero esto no es posible si las comunidades subrepresentadas no están incluidas en la construcción, en el diseño, en la toma de decisiones!"

Roya Mahboob

Roya Mahboob no sólo es una activista reconocida internacionalmente, sino que también era una de las pocas mujeres directoras de empresas tecnológicas en Afganistán antes de verse obligada a huir en septiembre de este año cuando los talibanes tomaron el control del país.

Es la fundadora y directora general de Afghan Citadel Software Company (ACSC), donde más de la mitad de los empleados son mujeres. Como muchas mujeres afganas no pueden acceder a una cuenta bancaria tradicional, paga a sus empleados en Bitcoin. En una entrevista concedida en agosto a CoinDesk, dijo:

"Si los jóvenes pueden aprender sobre ordenadores, pueden aprender sobre Bitcoin. Y ahora todo el mundo quiere aprender a acceder a Bitcoin. Lo necesitan".También es miembro de la junta directiva y presidenta del Digital Citizen Fund (DCF), una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es educar a niñas y mujeres de países en desarrollo en materia de tecnología y finanzas.

Mahboob también forma parte del consejo asesor de la Forbes School of Business & Technology de la Universidad de Ashford y recientemente ha creado EdyEdy, una plataforma que ayuda a los jóvenes de los países en desarrollo a adquirir conocimientos prácticos sobre el mundo digital.

Cleve Mesidor

Cleve Mesidor es autora de My Quest for Justice in Politics & Crypto (Mi búsqueda de la justicia en la política y las criptomonedas), y fue nombrada por la administración Obama.

Fue nombrada asesora de políticas públicas en la Asociación Blockchain en marzo de este año y es designada por el alcalde para el Consejo de Inclusión de Innovaciones y Tecnología de DC.

También es la fundadora de la National Policy Network of Women of Color in Blockchain, y de LOGOS, una plataforma social sobre la blockchain para activistas.

Alakanani Itireleng

La "Dama de Bitcoin" de Botsuana, Alakanani Itireleng, es la directora general del Centro Satoshi, que educa a los miembros de su comunidad sobre cómo pueden ganar dinero con la tecnología de criptomonedas y blockchain.

El centro, autofinanciado, está desarrollando una incubadora en la que las nuevas empresas podrán establecer contactos con posibles patrocinadores o mentores.

Ha hecho campaña para que el Banco de Botsuana regule y legitime el Bitcoin como moneda legal y también está desarrollando una cripto billetera local que podrá conectarse directamente a los cajeros automáticos normales, indicó Cointelegraph.

En una entrevista concedida en julio a Forbes, Itireleng dijo: "Sentí que el Bitcoin tiene algo único, que es diferente del dinero fiduciario normal". Añadió además: "Siempre la llamo la moneda del amor".