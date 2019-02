Apple adquiere la startup que engendró la Barbie que habla

Apple quiere socorrer a Siri porque habría comprado la emprendedora de tecnología de reconocimiento de voz PullString, anteriormente conocida como ToyTalk

Apple parece que quiere socorrer a Siri porque aparentemente ha comprado la emprendedora de tecnología de reconocimiento de voz PullString, anteriormente conocida como ToyTalk.

PullString, que fue establecida en 2011 por ex-empleados de Pixar, se enfoca en el desarrollo de aplicaciones de voz para sectores como el entretenimiento, salud y los servicios financieros. De hecho, PullString, con su viejo nombre, lanzó la Hello Barbie en el 2015, que le permite a la icónica muñeca conversar contigo.

Te puede interesar ¿Sabés qué es una ciudad inteligente y cómo se construye?: mirá lo que hizo BGH con el Gobierno porteño

La startup había podido recaudar, en varias rondas, unos U$S 44 millones en capital de riesgo de firmas como CRV, Greylock, True Ventures, Khosla Ventures y First Round Capital. Tiene una valorización de unos U$S 160 millones, según Axios.

En los últimos años, Apple ha visto crecer, de forma exponencial, la presencia de las asistentes virtuales de sus rivales en los hogares. Este 2019, mediante su Amazon Echo, se espera que la asistente Alexa se encuentre en el 63 % de los hogares en EE.UU. mientras que la Google Assistant, con Home, alcanzará el 31 % de las casas, dijo eMarketer. Por otro lado, Siri -- debido a la Apple HomePod -- estará disponible en sólo el 12 % de los hogares (algunos consumidores usan varias marcas, por lo que se representa un total superior al 100 %).