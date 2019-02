Nokia vuelve a fabricar en Argentina y lanza dos nuevos celulares en el país

La empresa HMD, dueña de la marca finlandesa, lanzará dos nuevos modelos que venderá a través del retail y de Movistar y Personal

HMD, la empresa que fabrica los teléfonos móviles Nokia, la marca finlandesa que reinó en el negocio de los celulares hasta la llegada del iPhone de Apple en la primera década de este siglo, anunció que invertirá 30 millones de dólares para fabricar nuevos teléfonos móviles en la provincia patagónica de Tierra del Fuego.

En una entrevista con iProfesional, voceros de la compañía anunciaron el inicio de producción en Tierra del Fuego de la mano de la empresa local Solnik. Los primeros modelos fabricados en esa provincia que estarán a la venta en la Argentina serán el Nokia 7.1 y el Nokia 5.1 Plus, ambos con el sistema operativo Android. El objetivo de la compañía es ambicioso: llegar a fin de año en el podio de las marcas con más ventas en la Argentina.

"El año pasado, entramos al mercado argentino de la mano del Etercor para importar y distribuir nuestros teléfonos con las principales cadenas de retail del país. Hoy, gracias a la excelente respuesta que tuvimos de parte de nuestros fans en Argentina, nos enorgullece anunciar nuestro inicio de producción local junto a Solnik. Buscamos estar más cerca de ellos y a la vez, conquistar a una nueva generación, y estamos seguros de que a través de esta estrategia podremos lograrlo", comentó a iProfesional Juan Olano, director de Portafolio para Americas de HMD Global.

Para concretar la fabricación de estos dos nuevos equipos, Solnik realizó una inversión de 30 millones de dólares en su planta fueguina, con el fin de adecuarla a los estándares de calidad requeridos por HMD Global.

"Desarrollamos un proyecto de producción local en Tierra del Fuego que cuenta con la articulación y transferencia de know-how desde FIH, socio estratégico de HMD Global y uno de los principales fabricantes de productos electrónicos en todo el mundo", contó a iProfesional Juan Pablo Baiardi, Gerente General de Solnik, distribuidor oficial de los smartphones Nokia en el país.

El Nokia 5.1 Plus está disponible en color blanco, azul y negro a un precio sugerido de $15.999 en Personal, Movistar y las principales tiendas del país, y comenzará a venderse este mes.

El Nokia 7.1 estará disponible en color azul y acero brillante, a un precio sugerido de $23.999 en Personal, Movistar y las principales tiendas del país, a partir de marzo.

Este modelo es el primer teléfono inteligente que incorpora la tecnología de pantalla PureDisplay, que combinada con su pantalla HDR, lleva la experiencia visual al siguiente nivel debido a su alto índice de contraste, mayor claridad y colores mejorados en todo el contenido.

Ya sea al aire libre, a la luz del sol o en una habitación con poca luz, jugando o viendo videos, la pantalla brillante Full HD+ de 5.84" y su relación de aspecto 19:9 ajustará automáticamente el brillo y el contraste a las condiciones de iluminación ambiental.

Esto garantiza que el contenido sea visible bajo cualquier iluminación. Los usuarios disfrutarán de una experiencia de visualización mejorada en todos los videos, incluso en contenido que no es HDR, debido a que la calidad se actualiza y se ajusta en tiempo real con un procesador dedicado de 16 bits que procesa millones de píxeles por segundo.

Las cámaras duales ZEISS Optics 12MP / 5MP de alta sensibilidad de Nokia 7.1 con 2PD, permiten un enfoque automático rápido y preciso que brinda tomas en condiciones de luz brillante y baja.

Con la fotografía HDR, se podrán tomar imágenes tipo estudio con la cámara de profundidad trasera, compatible con el modo "bokeh", así como retratos frontales.

También podrán reducir los efectos de manos inestables mientras filman con la tecnología de Estabilización Electrónica de Imagen (Electronic Image Stabilization - EIS), además de revivir recuerdos con el audio espacial Nokia de 360° de alta fidelidad.

La cámara frontal mejorada del Nokia 7.1 presenta reconocimiento facial para desplegar personas / máscaras y filtros 3D animados. Con un sólo toque, podrán transmitir en vivo video o imágenes con la cámara Dual Sight, con el uso de divertidos filtros en tiempo real a Facebook y YouTube directamente desde la aplicación de la cámara. Además, se puede acceder a Google Lens y Motion Photos directamente desde la aplicación de forma rápida y sencilla.

El Nokia 7.1 es impulsado por la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 636, que lo hace ideal para hacer streaming de contenido HDR. La plataforma está optimizada para el consumo de contenido, con un rendimiento de gráficos de primera clase y mejoras de eficiencia de la batería para reproducir audio y video por una mayor cantidad de tiempo.

Una sensación de solidez recorre todo el smartphone, gracias al marco metálico de aluminio serie 6000 tallado con precisión con una máquina de control numérico (CNC), y el núcleo de metal fundido a presión.

El Nokia 5.1 Plus es uno de los teléfonos inteligentes más accesibles con el chipset MediaTek más avanzado, el MediaTek Helio P60. El procesador fue pensado para brindar una potencia precisa para aplicaciones de juegos, video o multitarea.

La avanzada tecnología de inteligencia artificial integrada en el chipset de este equipo permite el reconocimiento facial profundo y la mejora de fotos en tiempo real. Equipado con todos los sensores esenciales, permite experimentar al máximo los últimos juegos y aplicaciones. La tecnología de la cámara permite capturar tomas al estilo de estudio fotográfico con detección de profundidad.

Ofrece además la opción de desenfoque "bokeh" y la de incorporar iluminación de retrato. El doble sensor trasero de 13MP / 5MP con estabilización electrónica permite grabar videos nítidos y constantes mientras que el auto foco de detección por fase puede ayudar a que las fotos sean más claras y enfocadas.

La pantalla edge-to-edge con notch (5.8") del Nokia 5.1 Plus está diseñada con vidrio delantero y trasero curvado en 2.5D. Se complementa con bordes curvos y un acabado de alto brillo. Con un grosor de alrededor de 8 mm, su diseño ergonómico proporciona una increíble sensación en la mano.

Tiene una estructura metálica robusta, y su calidad fue testeada en temperaturas extremas y ante caídas, lo que garantiza que cumpla con los exigentes estándares de calidad de un teléfono Nokia.

Igual que otros modelos Nokia, el Nokia 5.1 Plus y el Nokia 7.1 se unen a la familia Android One. Los dos nuevos modelos recibirán tres años de parches de seguridad mensuales y dos años de actualizaciones de sistema operativo, garantizados por el programa Android One.

El Nokia 5,1 Plus y el Nokia 7.1 llegan listos para la actualización a Android 9 Pie, que incluye funciones de Inteligencia Artificial que los harán más inteligentes, rápidos y adaptables de acuerdo al uso.