"El Gran enemigo de Bitcoin" ahora va contra esta red social de profesionales: ¿cuál es el motivo?

Se trata de LinkedIn, la cual cierra sus operaciones en el país asiático ante las crecientes presiones y restricciones en dicho mercado. Todos losdetalles

LinkedIn, la plataforma insignia a la hora de buscar empleo y conectarse con profesionales de diferentes sectores, cerrara sus operaciones en uno de los mercados más grandes a nível mundial: China.

La firma perteneciente al gigante estadounidense Microsoft, centrada en poner en contacto a profesionales, empresas y demandantes de trabajo, anunció en su blog oficial que dará por finalizado su servicio en el país asiático a fines de 2021.

Hasta el momento, LinkedIn era la única gran red social occidental que seguía operando en el mercado chino, dado su cumplimiento a las estrictas exigencias de Pekín, que incluían la censura de mensajes.

Sin embargo, el gigante tecnológico detalló en un comunicado que se enfrenta a "un entorno operativo significativamente más desafiante" con mayores exigencias.

LinkedIn cierra sus operaciones en China tal como la conocemos

El servicio reemplazará su plataforma en territorio chino con una nueva aplicación independietne llamada InJobs que contara con algunas de las funciones de redes profesionales de LinkedIn, pero "no incluirá un canal social ni la capacidad de compartir publicaciones o artículos'', al tiempo que seguirán con su trabajo con empresas chinas para ayudarlas a crear oportunidades económicas.

"El objetivo de conectar a los profesionales del mundo para hacerlos más productivos y exitosos impulsó nuestra decisión de lanzar una versión localizada de LinkedIn en China en febrero de 2014. Asumimos que operar dicha versión de LinkedIn significaría cumplir con los requisitos que el gobierno chino impone a las plataformas de internet. Si bien apoyamos firmemente la libertad de expresión, adoptamos este enfoque para crear valor para nuestros miembros en China y en todo el mundo. También establecimos un conjunto claro de pautas a seguir en caso de que alguna vez tuviéramos que reevaluar nuestra presencia en el país", rezó el comunicado, firmado por Mohak Shroff, vicepresidente de ingeniería de la empresa.

El organismo de control de Internet de China indicó en mayo pasado que LinkedIn, así como el motor de búsqueda Bing (también de Microsoft) y alrededor de 100 aplicaciones más, estaban involucradas en la recopilación y el uso indebidos de datos, hecho por el que, desde entonces, se habría incentivado la presión sobre dichas plataformas.

Más detalles

LinkedIN se defendió de las acusaciones al alegar que dicha estrategia le permitio ayudar a sus usuarios en China a encontrar un trabajo, compartir y ofrecerles información, aunque con matices: "Hemos tenido éxito en ayudar a los miembros chinos a encontrar trabajos y oportunidades económicas, pero no hemos alcanzado los mismos logros en los aspectos más sociales de compartir y mantenerles informados".

Además, en marzo de este año, el regulador de internet de China reprendió a la plataforma por no controlar correctamente el contenido político, según lo publicado por The New York Times.

Por aquel entonces, los funcionarios pidieron a la compañía que realizara una autoevaluación y ofreciera un informe a las autoridades. El servicio también se vio obligado a suspender los nuevos registros de usuarios dentro de China durante 30 días.

LinkedIn, con sede en California, fue comprada por Microsoft en 2016, y, desde su creación, se hizo muy popular a nivel mundial entre empleadores, empleados y solicitantes de empleo.

LinkedIn es considerada la principal plataforma de empleos a nivel mundial

¿Como funciona el algoritmo de LinkedIn?

Buscar trabajo es un desafío, especialmente en un contexto de fragilidad económica como el quea traviesan muchos países, incluyendo a la Argentina.

Sin embargo, plataformas como LinkedIn permiten que los usuarios estén conectados con cientos de profesionales de todo el mundo. Y parte del éxito de la plataforma se basa en un algoritmo efectivo bien que apunta el contenido al mundo laboral.

Tal como explica una nota de Marketing 4 eCommerce, este algoritmo está diseñado para que el feed sea atractivo y fácil de usar, siempre con una orientación profesional. Para eso, tiene un formato de "cuatro fases" o etapas que permite seleccionar el mejor tipo de contenido a desplegar. Si una entrada no pasa una de las fases, la herramienta la descarta.