Elon Musk sorprende declarando en un tuit que "No quiero ser el director ejecutivo de nada"

Tesla no tiene una oficina de prensa.

Su director ejecutivo, Elon Musk, dice que la compañía no la necesita.

En su lugar, al mejor estilo Donald Trump, él utiliza Twitter más que boletines de prensa para comunicarse.

Y este viernes, Musk estaba en totalmente en modo Twitter.

Un nuevo libro sobre el director ejecutivo de Tesla está por lanzarse.

Una historia cuenta que en 2016, cuando Tesla estaba en problemas- Musk se contactó con su par de Apple, Tim Cook, para saber si querría comprar su compañía.

La anécdota añade que Musk insistió que, como parte del trato, él debía ser elegido director ejecutivo de Apple, y Tim Cook lo habría mandado a ya se sabe donde.

Sin una oficina de prensa con la que cotejar la veracidad de la historia, le pregunté a Musk por Twitter si era verídica.

Él respondió que nunca se había reunido o intercambiado mensajes con Cook.

"Hubo un momento en que pedí reunirme con Cook para hablar de la posibilidad que Apple adquiriera Tesla. No hubo absolutamente ninguna condición propuesta para esa compra. Él se rehusó a encontrarse conmigo. Tesla valía en ese momento el 6% de lo que vale hoy"

Pero una particular revelación llegó en los retuits, cuando alguien sugirió que Musk sería un gran jefe para Apple, y él respondió: "Yo no quiero ser director ejecutivo de nada".

I don’t want to be CEO of anything — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021