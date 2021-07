¿Censura en Instagram?: usuarios se quejan de un "filtro" que oculta su contenido

A partir de ahora, cada vez que una persona ingrese a la sección de "stories", y el sistema reconozca un idioma extranjero en una publicación de algún perfil que el usuario siga, inmediatamente se podrá pulsar el botón "Ver traducción", que aparecerá ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla, justo debajo de la foto y nombre del usuario que subió la historia, para que el sistema traduzca la lengua extranjera a la nuestra.

Al presionar sobre el botón, la app traducirá el texto presente en la pantalla y mostrará la traducción en el idioma nativo justo en la parte inferior.

La traducción se ejecuta en el texto que hemos escrito de alguna forma en la historia, pero no leerá las imágenes con texto que hayamos subido o los GIFs que tengan letras.

La nueva herramienta fue anunciada por la propia compañía en Twitter, y se espera que este disponible en los próximos días para todos los usuarios de los países en los que el servicio tiene presencia. También se habla de la posibilidad de agregarlo a los videos en Reels.

✨ Nuevo: traducciones de texto en tus historias ???? नया: Stories में टेक्स्ट ट्रांसलेशन ⭐️ Novo: tradução de texto no Stories???? New:ストーリーズのテキスト翻訳 ???? New: text translations in Stories pic.twitter.com/dMPgIXrsub — Instagram (@instagram) July 21, 2021