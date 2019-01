WeWork se reestructura: ¿cómo afecta a las operaciones de la empresa en Argentina?

La multinacional pasó a llamarse "The We Company" y busca demostrar, a través de distintas unidades de negocio, que es mucho más que espacios de coworking

Año nuevo, vida nueva. El refrán aplica perfectamente a la última reestructuración a nivel mundial que desplegó la multinacional de espacios y comunidades de trabajo, WeWork.

Fue durante los primeros días de enero que Adam Neumann, co-fundador y CEO de la compañía, anunció profundos cambios. Lo hizo a través de una publicación en el blog corporativo de WeWork, titulado "The Beginning of a New Story" (El comienzo de una nueva historia) que lleva la firma de todos los fundadores.

Parece mentira pero, según recuerda Neumann, la compañía que recientemente llegó al hito de tener presencia en 100 ciudades, con 425 locaciones, nació hace solamente nueve años.

El germen de esta idea del ecosistema y de una comunidad de trabajo estaba ya en este boceto que garabateó otro de los creadores, Miguel McKelvey.

El arranque oficial fue en 2010, en Nueva York primero y luego en otras ciudades como San Francisco, Los Angeles, Boston, y Seattle. Recién en 2014 WeWork se animó a salir de Estados Unidos y en 2017 llegó a la Argentina, con su primer espacio en la Torre Bellini, en Capital Federal.

Hoy tiene cinco edificios en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, todos de espacios de co-working tanto para trabajadores independientes como para compañías de todos los tamaños.

Pero según anunciaron los fundadores de la comunidad, ahora llegó el momento para un nuevo capítulo de la multinacional, bajo un nuevo nombre: "The We Company".

En principio, esta reorganización de la empresa está motorizada por la reciente inversión de u$s6.000 millones que recibió de la japonesa SoftBank, indicó Neumann en el blog.

Otro de los objetivos es concentrar bajo un mismo paraguas todos los negocios que desarrolla la compañía norteamericana, y que incluye mucho más que espacios de coworking.

"La misión de WeWork es crear un mundo donde las personas trabajan para construir una vida, y no solo para vivir. La misión de WeLive es construir un mundo donde nadie se sienta solo. Y la de WeGrow será la de liberar el superpoder de cada ser humano", explicaron los fundadores en la mencionada misiva.

Es mucho más que un cambio de nombres: el negocio de oficinas para terceros, aquel que hizo reconocida a la compañía, seguirá llamándose WeWork.

En ese marco, según confirmó a este medio el CEO de la empresa en Latinoamérica, Patricio Fuks, las operaciones en Argentina continuarán como hasta ahora. "Por el momento no se modificará el negocio de nuestro país. En América Latina, The We Company seguirá enfocada en WeWork; seguiremos invirtiendo en diseño de punta, la mejor tecnología y la experiencia de nuestros miembros en cada una de nuestras ubicaciones de la región: Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú", afirmó Fuks al respecto.

Por otra parte, la división de real estate de The We Company será nucleada ahora bajo el nombre WeLive. Con un concepto similar al de las comunidades de trabajo, esta empresa desarrolla espacios flexibles de vivienda para alquilar completamente equipadas, que cuentan además con áreas comunes -como lavadero, salón de videojuegos y hasta estudios de yoga- y "que fomentan relaciones significativas".

Por último, el incipiente comienzo de esta multinacional en el ámbito de la educación está amparado bajo la designación WeGrow. Por el momento se trata de una sola escuela primaria en Chelsea, Nueva York, en donde The We Company desarrolla un currículum alternativo vinculado a las experiencias, el emprendedurismo y la naturaleza.

Según pudo saber iProfesional, no está en los planes que estas otras unidades desembarquen en el mercado local.

"Nuestro equipo sigue buscando oportunidades para desarrollar todos los productos de The We Company en América Latina. A pesar de que hasta ahora seguiremos enfocados en WeWork y su crecimiento, no descartamos la posibilidad de que Welive o WeGrow se puedan desarrollar en algún momento, pero nada está confirmado", aclaró Fuks al respecto.

El CEO regional insistió en que aún hay muchas oportunidades para explorar en cuanto al negocio de coworking: "Las mismas tendencias que vemos a nivel global se repiten en LATAM. Por eso, esperamos seguir creciendo WeWork, para seguir creando un mundo donde las personas trabajen para sentirse realizadas, no sólo para ganarse la vida".