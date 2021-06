Luego de una exitosa ronda de capitalización esta fintech pone los ojos en Latinoamérica

Tras conseguir u$s 31 millones, la startup centrada en la gestión de gastos corporativos tiene como objetivo seguir creciendo en la región

Jeeves, la startup dedicada a la gestión de gastos empresariales, recientemente logró levantar capital por u$s 131 millones. Mientras que u$s 100 millones corresponden a una deuda tomada, u$s 31 millones pertenecen a una ronda de inversión serie A.

La inversión fue liderada por Andreessen Horowitz y participaron reconocidos inversores ángeles como David Vélez, director ejecutivo de Nubank; Sebastián Mejía, cofundador de Rappi; Daniel Vogel, director ejecutivo de Bitso; Carlos García, director ejecutivo de Kavak, y Florian Hagenbuch, director ejecutivo de Loft.

De acuerdo a lo comentado por Sherwin Gandhi y Dileep Thazhmon, fundadores de Jeeves, el dinero será destinado a ampliar la cartera de clientes, la cual actualmente cuenta con más de 5.000; a contratar más colaboradores y a mejorar la infraestructura para poder abarcar más países y monedas.

"Estamos construyendo una plataforma de gestión de gastos todo en uno para empresas emergentes en América Latina y los mercados globales (efectivo, tarjetas corporativas, transfronterizas), todas ejecutadas en nuestra propia infraestructura", indicó Thazhmon.

Con esta inyección de dinero la startup fintech se prepara para seguir su expansión regional

"Realmente estamos construyendo dos cosas: una capa de infraestructura que se ubica en las instituciones bancarias de diferentes países. Y además de eso, estamos construyendo la aplicación orientada al cliente o al usuario final", añadió.

La fintech es una de las startups que más logró crecer en 2020, ya que sus transacciones aumentaron 200 veces y los ingresos subieron cerca de un 900%, y todo a pesar de la pandemia. De hecho, los emprendedores expresan que la situación los benefició.

"En esta época de Covid, la mayoría de las empresas son de escala global, ya sea con empleados en varios países o con requerimientos empresariales en todas las regiones", detallaron.

Y agregaron: "Solamente durante el mes de mayo pasado, Jeeves procesó más volumen de transacciones que todo el año hasta la fecha y duplicó su base de clientes".

Si bien actualmente la empresa tiene presencia en Estados Unidos, México, Chile y Colombia, planea continuar expandiéndose a más países hasta alcanzar al mercado más importante de América Latina: Brasil.

Fuente: MDZ