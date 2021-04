¿Y ahora?: Musk negó la culpa del accidente con un Tesla y dos víctimas fatales

Luego de la trágica noticias que se conoció ayer, el fundador y gerente general de Tesla, Elon Musk, negó a través de su cuenta de Twitter que los sistemas de piloto automático incorporados a los autos producidos por su compañía fueran los responsables de un accidente fatal ocurrido este sábado en la localidad estadounidense de Spring, en el estado de Texas.

De acuerdo a las versiones preliminares de las investigaciones divulgadas por la Policía local a medios de comunicación, señalan que no había nadie tras el volante al momento en el que el Tesla Model S se salió de la vía, lo que provocó que se estrellara contra un árbol y se incendiara, causando la muerte de dos personas.

Sin embargo, Musk desmintió estas versiones, y señaló que los registros muestran que los sistemas de navegación automática no estaban activados al momento del accidente. "Los registros de datos recuperados hasta ahora muestran que el piloto automático no estaba habilitado". Además, apuntó que el sistema "requeriría líneas de carril para activarse, que esta calle no tenía", escribió el directivo de Tesla.

Como parte de las investigaciones, las autoridades del estado de Texas han solicitado acceder a los registros de Tesla para demostrar que efectivamente el régimen de autoconducción no se encontraba activo durante el accidente.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ! Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021