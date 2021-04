¿Querés ser exitoso?: seguí estos consejos de Jeff Bezos en su última carta como presidente de Amazon

"Si quieres tener éxito en los negocios -en la vida, en realidad-, tenés que crear más de lo que consumís, afirmó el empresario

Jeff Bezos envió su última carta a los accionistas de Amazon como presidente ejecutivo. Bezos anunció en febrero pasado que dejaba la presidencia ejecutiva de la empresa que fundó.

En la misiva, publicada este jueves, repasa éxitos, fracasos, preocupaciones y hasta hace un análisis sobre el reciente fracaso de la formación de un sindicato de trabajadores en una sucursal de la empresa en Alabama, Estados Unidos. A continuación, los principales puntos de la carta.

1. Éxito

"Si quierés tener éxito en los negocios (en la vida, en realidad), tenés que crear más de lo que consumís", afirma el empresario.

"Tu objetivo debe ser crear valor para todas las personas con las que interactuás", añade.

"Cualquier negocio que no crea valor para aquellos a quienes afecta, incluso si parece tener éxito en la superficie, no durará en este mundo", analiza Bezos antes de enumerar todos los éxitos y los valores que Amazon dio a sus accionistas, trabajadores y consumidores.

Bezos: uno de los hombres más ricos del planeta, da consejos sobre la vida.

2. Ser distinto

"Tengo una cosa de suma importancia que me siento obligado a enseñar. Espero que todos los ‘amazónicos’ se lo tomen en serio".

El multimillonario asegura que la clave de la supervivencia es ser diferente aunque todos esperen lo contrario.

"Todos sabemos que el carácter distintivo -la originalidad- es valioso. A todos se nos enseña: ‘Se tú mismo’", describe.

"Lo que realmente les estoy pidiendo que hagan es que sean realistas sobre cuánta energía se necesita para mantener ese carácter distintivo. El mundo quiere que seas típico y lo hace de mil maneras. No dejes que suceda", aconseja.

"Vale la pena ‘ser uno mismo’, pero no esperes que sea fácil o gratis. Tendrás que ponerle energía continuamente", enfatiza.

Amazon, el gran éxito de Jeff Bezos.

3. Incomodidad

Bezos también habla en su carta sobre la seguridad de sus empleados.

Aunque no revela la totalidad de las lesiones físicas que sufrieron quienes trabajan en Amazon hasta la fecha, dijo que casi en la mitad de los empleados que tuvieron problemas físicos, estos estuvieron relacionados a los músculos y el esqueleto.

"Aproximadamente el 40% de las lesiones laborales en Amazon están relacionadas con trastornos musculoesqueléticos (TME), como esguinces o distensiones que pueden ser causadas por movimientos repetitivos", detalla.

Describió que estas heridas ocurrieron en los primeros seis meses de trabajo en la compañía, señala BBC Mundo.

Por eso dijo que la empresa está desarrollando "nuevos horarios de personal automatizados que utilizan algoritmos sofisticados para rotar a los empleados entre trabajos que utilizan diferentes grupos de músculos y tendones".

Jeff Bezos: cómo organiza su día

Los beneficios de dormir en torno a unas 8 horas diarias están relacionados con la calidad de todas las actividades que realizas en tu día a día.

Un buen descanso te asegura una mayor concentración, mejor rendimiento deportivo, previene problemas de salud mental como la depresión e incluso disminuye la probabilidad de aumento de peso.

A todo esto hay que sumarle lo que le aporta a tu rendimiento cognitivo. A principios de la década de 2000, científicos realizaron varios estudios que analizaron los efectos de la privación de sueño. Se descubrió que el sueño tiene vínculos con varias funciones cerebrales, que incluyen: concentración, productividad y cognición.

Jeff Bezos, por experiencia propia sabe que esto es cierto, y para él, no sirve de nada dormir 4 horas menos por día si en esas horas ya no va a poder tomar decisiones de calidad. Así lo explicó en una entrevista en 2018, con el Economic Club of Washington, que ahora retomó Business Insider.

"Duermo 8 horas porque pienso mejor. Tengo más energía. Mi estado de ánimo está mejor", dijo entonces el titular de la empresa de comercio electrónico y el hombre más rico del mundo este año.

Para el CEO de Amazon la clave es saber priorizar lo que es realmente importante. Para ello, explica que a veces tiene que tomar decisiones que se verán reflejadas a largo plazo, por lo que no cambiaría nada esas 4 horas despierto.

"En este momento, estoy trabajando en un trimestre que se revelará en 2023 en algún momento", explicaba Bezos en la charla de 2018. "Debo pensar con dos o tres años de anticipación, y si es así, ¿por qué necesito tomar 100 decisiones de baja calidad hoy?".

La rutina diaria de Jeff Bezos no se basa en trabajar y en dedicar íntegramente su día a eso, porque no tendría sentido y no le dejaría pensar con claridad. "Me levanto temprano. Me acuesto temprano. Me gusta leer el periódico. Me gusta tomar café y desayunar con mis hijos antes de que vayan a la escuela", dijo en una entrevista con la cadena norteamericana CNBC.

Si tiene reuniones importantes prefiere a primera hora de la mañana, y si a las 5 de la tarde no se ha resuelto la cuestión del día, entonces prefiere dejarlo, disfrutar de su vida personal, volver a dormir sus 8 horas y pensar con claridad durante las primeras horas del día siguiente.

El más rico de 2020

Cuánto dinero tiene Bezos, considerado por Forbes como el hombre más rico del mundo

Pese a que en un momento fue reemplazado por el titular de Tesla y SpaceX, Elon Musk, Bezos terminó el 2020 como el hombre más rico del mundo según el ranking que elabora anualmente la revista especializada Forbes.

Fue la persona más rica del mundo por cuarto año consecutivo, con un valor de 177.000 millones de dólares en su cuenta bancaria, 64.000 millones más que hace un año como resultado del aumento del valor de las acciones de Amazon en el año de la pandemia.