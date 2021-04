No es adivinar, es predecir. Intelligent Forecasting, pieza clave en tiempos de incertidumbre

La solución Intelligent Forecasting vino a aprender de la historia y predecir el futuro. No es magia, es tecnología, gracias al Machine Learning y más

La tecnología potencia la efectividad a la hora de construir negocios rentables, evitar inconvenientes de stock o sobre demanda. Nos otorga la posibilidad de saber de manera anticipada cuánto vamos a vender, o la cantidad de personas que van a solicitar nuestro servicio. En tanto aliada del ser humano, nos permite establecer tendencias y estadísticas para predecir sucesos que antes, sin esta herramienta, no se podrían prever.

Ya no resulta necesario mirar el color del cielo, contar la cantidad de nubes para saber que va a llover. Fenómenos como el clima, el tipo de cambio, e incluso las pandemias, etc. pueden ser pronosticados gracias al poder de la data e inteligencia artificial, y es por eso que es una verdadera revolución en todos los campos e industrias.

La inteligencia artificial y el machine learning otorgan una mejora a los negocios

La solución Intelligent Forecasting vino a aprender de la historia y predecir el futuro. No es magia, es tecnología. Es que gracias a ella, a través de Machine Learning, es posible mejorar pronósticos y establecer patrones. Eso, por supuesto, permite que las empresas lleven a cabo una operación sustentable.

Les propongo jugar un poco y pensar escenarios que parecen increíbles: Imaginemos un mundo sin excedentes de inventario que dañan el medioambiente y, además, provocan grandes pérdidas de dinero, sumas malgastadas en productos que luego serán desechados; imaginemos una empresa manufacturera que sepa cuántos bienes fabricar y no tenga que tirar ninguno, pensemos en una farmacéutica que no deba desperdiciar ni una vacuna, que calcule de forma anticipada y precisa el stock que se utilizará. Supongamos que hubiera sucedido si el sector retail hubiera implementado Intelligent Forecasting antes del coronavirus. Lo cierto es que las pérdidas hubieran sido menores para la mayoría de los comercios. Supongamos un hogar donde no se pudriera la comida por ser consumida a tiempo. Una casa en la que, gracias al uso de la tecnología, se calculará de forma puntual qué alimentos comprar para que no sobre ni falte ninguno.

La aplicación de tecnología es una necesidad si se quieren mejorar los procesos de negocio

Cuanta más data se le introduce al modelo, más exactas son las predicciones. Es posible agregar a la interfaz variables económicas, como el precio del dólar o del petróleo, climáticas, coyunturales, etc. La inversión en tecnología es clave en los tiempos que corren. Quienes deciden mirar para otro lado y darle la espalda a la innovación, terminan quedándose en el camino y perdiendo tiempo y dinero. Por lo tanto, es importante animarse a conocer las soluciones tecnológicas disruptivas, capaces de provocar cambios significativos en las organizaciones y en la vida misma.

Todo eso es factible, el mundo evoluciona constantemente y quienes lo habitamos nos adaptamos constantemente a las circunstancias: algunos, lo hacemos con mayor velocidad y aceptación que otros, pero finalmente todos modificamos ciertas conductas y nos animamos al cambio para subsistir.

Resulta necesario perder el miedo a arriesgar. Ninguna empresa está sola en este desafío, existen los creativos tecnológicos para acompañarlas durante el proceso; aquellos profesionales capaces de analizar cada negocio en particular y brindar soluciones personalizadas a los clientes. Actualmente, el sistema de Inteligencia Artificial en general y las soluciones como Intelligent Forecasting están democratizadas: no es un lujo tenerlas, es una necesidad.

* Sergio Mastrogiovanni es Head of Data and Innovation at Nubiral