"Alerta" por faltan routers y módems: por qué pasa esto y cómo afecta a la Argentina

Por diversos problemas se reportó que corre riesgo la producción de routers y modems y en algunos casos se prevén atrasos de hasta un año

La escasez de procesadores alrededor del mundo es una de las situaciones menos previstas como consecuencia de la pandemia que actualmente afecta a gran parte de la población.

Según informó Bloomberg, los proveedores de banda ancha y los fabricantes de routers reportaron retrasos de más de un año en sus pedidos provenientes de los países asiáticos.

La falta de componentes como los módems que conforman el router hicieron que se reduzca aún más la oferta, lo que lógicamente deriva en retrasos que pueden llegar a varias semanas.

La escasez de modems puede afectar a muchos países

Debido a las restricciones por la pandemia, son varias las fábricas ubicadas en el sudeste asiático que no llegan a cumplir nuevamente con la demanda de chips y otros componentes.

Así mismo, se suele priorizar componentes para otros productos que son más rentables, como por ejemplo para los teléfonos inteligentes debido al beneficio que reportan por unidad y la cantidad de los mismos que se demandan.

El caso de los routers es doblemente problemático: no solo se vio afectado por la escasez sino que además por los cambios en la demanda también lo perjudicaron. Esto se debe al cambio para trabajar en el hogar y tener más vida desde casa por los confinamientos, lo que ha provocado una demanda de mejores routers para hogares.

Por otro lado, la ausencia de routers puede provocar que las operadoras tengan más dificultades para conseguir nuevos clientes. Un nuevo cliente generalmente implica ofrecerle un nuevo router y sin la disponibilidad de ellos las cosas son más complicadas de lo habitual.

Robos de Wifi

Los fallos en una red hogareña WiFi pueden deberse a una amplia variedad de razones. Desde un simple problema de conexión hasta una mala ubicación del router. Sin embargo, cuando notes que la velocidad de Internet no es la esperada, también es posible que alguno de tus vecinos haya conseguido acceder a la conexión y la use en sus dispositivos.

Hay formas, más o menos complicadas, de descubirlo. Una de ellas pasa por el empleo de alguna aplicación. Existen aplicaciones que permiten acceder a la lista se equipos conectados. Una de ellas es Who is on my wifi.

Cuidado, te pueden estar robando el wifi

También es posible comprobarlo al abrir un navegador con la dirección específica del WiFi (generalmente, 192.168.1.1 o 192.168.0.1) y ver todos los movimientos. Si aparece en el listado un dispositivo que no es nuestro, ahí tienes la razón.

Si alguien sin nuestro permiso accede al router, más allá de perder velocidad, representa un problema, porque una configuración inadecuada de la red inalámbrica puede permitir a un atacante robar la información que transmitimos.

En caso de duda, se recomienda realizar cambios en la contraseña. La clave con la que viene el router de fábrica debe ser cambiado por otra. Si esta clave no se modifica corremos graves riesgos, pues el intruso podría tener acceso al panel del control de la wifi y tomar el control de nuestra red. En ocasiones, simplemente viendo la interfaz de inicio del router, se puede averiguar qué usuario y contraseña tiene por defecto haciendo una consulta en un buscador.

También existe la posibilidad de que la red del vecino interfiera en la del usuario. Si nuestro vecino cuenta con un router en su casa, puede provocar que los canales de frecuencia sean similares y esto provoque que en ambos casos nos veamos asignados a una velocidad menor en nuestro WiFi.

Es posible conectarse a los canales menos colapsados. A veces, en la página de administración de tu router, hay una opción llamada control del canal que sirve para elegir uno de los canales en los que puede operar tu router.

Los routers modernos pueden configurarse para que de manera automática encuentre el mejor canal para la red y analizar, desde un mapa, la saturación para poder elegir el que mejor se adapta a las necesidades del usuario. Esto es algo que se puede comprobar fácilmente desde servicios digitales instalados en móviles.

Fuente: Infotechnology