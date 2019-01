Por qué el negocio de Amazon Go puede ascender a 4.500 millones de dólares en 2021

La firma de Jeff Bezos ya inauguró una decena de locales sin cajas. Está cifra llegaría a 3.000 en tres años, lo que multiplicaría sus ingresos

Hace un año, Amazon su primer supermercado físico Amazon Go al público.

Tras un periodo de pruebas, arrancaba en Seattle la flamante visión del comercio del futuro para la compañía de comercio electrónico: Un establecimiento donde, gracias al uso intensivo de la tecnología, es posible comprar sin necesidad de pasar por una línea de cajas.

Más allá de la prueba de concepto sobre el futuro de este tipo de locales, el modelo de Amazon Go puede convertirse en una importante fuente de ingresos para la empresa.

Si los planes de expansión de Amazon se cumplen según lo pautado, en un plazo de tres años podría transformarse en un negocio de u$s 4.500 millones, de acuerdo a la estimación de RBC Capital Markets.

En su informe, la empresa calcula que una tienda Amazon Go registra unas ventas anuales en el entorno del millón y medio de dólares. Por estos locales pasan diariamente alrededor de 550 compradores, cuyo ticket de compra medio es de unos 10 dólares.

Según los analistas de la firma, estos locales ingresan de media un 50% más que un establecimiento similar del mismo tamaño.

El potencial de este negocio depende de la celeridad de Amazon en la expansión de estos locales.

Actualmente, la compañía cuenta con cerca de una decena de tiendas Amazon Go en ciudades estadounidenses como Seattle, Chicago y San Francisco. La expansión, además, confirma el interés de Amazon por el comercio físico tras la compra de la cadena de supermercados Whole Food en 2017 por u$s 13.700 millones.

Los planes, vale recordar, son ambiciosos. Bloomberg aseguró en septiembre del año pasado que la compañía de Jeff Bezos quiere desplegar en 2021 una red de 3.000 tiendas Amazon Go en grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos.

El plan contempla contar a finales de 2019 con medio centenar de estos establecimientos.

Si el ritmo de aperturas se cumple y las tiendas siguen un patrón similar de ingresos al analizado por RBC Capitals, Amazon Go se puede convertir en un negocio con una facturación en el entorno de los u$s 4.500 millones.

De todas maneras, una expansión de este tipo exigirá a Amazon importantes desembolsos. Según Morgan Stanley, desplegar una red de 3.000 establecimientos Amazon Go exigiría una inversión de unos u$s 3.000 millones.