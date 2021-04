¿Qué es Spot?, la nueva solución que quiere terminar con la denominada "fatiga del Zoom"

La pandemia disparó casi exponencialmente el uso de videoconferencias, pero las mismas traen aparejadas problemas, como el de la fatiga: la solución

Estar horas sentado fijando la atención en una pantalla, sea en un videoconferencia con una sola persona o con varias, trae aparejado un problema de ansancio y disminución de la cpacidad y la atención, que muchos denominan la "fatiga del Zoom".

Esto fue algo visto por el emprendedor estadounidense Greg Caplan, que decidió crear una aplicación alternativa que solucionará este problema. La vía que encontró es el realizar caminatas en espacios abiertos, y entrar en sintonía con el entorno al mismo tiempo que con la videoconferencia. Una idea interesante, que se vio reflejada en su propuesta Spot, una alternativa a las conferencias virtuales.

Resultaría tentador comparar Spot con una simple llamada telefónica o conferencia en grupo por WhatsApp. La plataforma se apoya en la tecnología para ofrecer un importante valor añadido respecto de otros sistemas en la celebración de las reuniones. Lo primero que hay que saber es que Spot elimina el engorro de utilizar la cámara: las reuniones serán únicamente mediante voz. Y también automatiza además parte del trabajo a desempeñar en el transcurso de una reunión.

Spot quiere establecerse como opción a otros tipos de soluciones de videoconferencias del mercado

Para empezar, la propia plataforma se encarga de transcribir, mediante un sistema basado en inteligencia artificial, lo hablado en un texto, que queda a modo de acta, para facilitar que podamos pasear tranquilamente sin la necesidad de apuntar lo que se cuenta. Los participantes podrán posteriormente reenviarse este texto o guardarlo como testimonio de lo hablado. Spot permite asimismo tomar notas en la pantalla del móvil en el transcurso de la reunión, sabiendo que todo lo anotado será privado hasta que se decida lo contrario.

La tecnología de esta plataforma cancela de forma automática los ruidos externos, con lo que no hay que preocuparse de bocinazos ni conversaciones ajenas. Todo parte desde una convocatoria que se lleva a cabo desde un calendario en la propia aplicación. Llegada la fecha y hora, los asistentes se conectan y participan en la misma caminando o no (lo del paseo, pese a ser el principal propulsor de la idea, no es obligatorio).

Caminar estimula la creatividad

La conocida como ‘fatiga de Zoom’ es desencadenada por distintos factores. En primer lugar, el cerebro se ve obligado a completar la ausencia de componentes de la comunicación no verbal. No tener al interlocutor delante representa, para este órgano, un puzzle al que le faltan piezas y se esfuerza por completarlo. Por otro lado, el participante muestra su rostro permanentemente en pantalla con lo que puede sentirse observado y juzgado durante interminables minutos.

La aplicación estimula a los usuarios a realizar caminatas mientras se comunican, por ejemplo, en un parque o una plaza

Pero, ¿por qué caminar? A diferencia de la rigidez de un mosaico de rostros en torno a una videoconferencia, una caminata sin cámaras de por medio permite al cerebro relajarse y ser mucho más creativo. Uno de los mejores exponentes de estas reuniones en movimiento era el fundador de Apple, Steve Jobs, que se trasladaba de un punto a otro de la sala de reuniones para máxima tensión de sus asistentes. Spot recoge precisamente en su web una de las citas del fundador de Apple: "Caminar es lo mejor para una tormenta de ideas, para conocer mejor a las personas y para resolver asuntos".

Y hay una explicación científica que razona por qué el movimiento resulta tan productivo. Ken Fogel, profesor de la Escuela Profesional de Psicología de Chicago estableció un gráfico símil: al teléfono, no tienes a tu interlocutor delante y es como si tuvieras una patata caliente que no puedes pasar a nadie. En este caso, la patata son nuestras emociones y, de alguna forma, el movimiento logra transferir y disipar estas emociones en ausencia de un interlocutor físico. El servicio está, por el momento, accesible mediante invitación, aunque más adelante estará disponible para todo el mundo mediante un modelo freemium, gratuito para particulares y de pago para empresas, indicó El País.