De qué se trata Saylists, el nuevo proyecto de Apple con trasfondo social

El próximo gran invento de Apple no es un teléfono: se trata de un programa terapéutico pensado para personas que tienen problemas y trastornos en el habla

Muchos estudios señalan que la música puede ayudar a las personas que tienen trastornos del habla. Esa es la finalidad del nuevo proyecto de Apple Music, que mediante un algoritmo especial selecciona las canciones que más repiten los sonidos que más les costaría pronunciar a estas personas.

La nueva función ese ha denominado 'Saylists'. Aunque aún no se ha introducido todavía en el servicio, es fruto de la alianza entre Apple y Warner Music, y se dirige a los usuarios de la plataforma que tartamudean o tienen problemas para pronunciar bien el sonido una serie de letras: Ch, d, f, g, k, l, r, s, t y z.

En esta ocasión Apple o habla de lanzar nuevos productos tecnológicos, sino de una plataforma para ayudar a gente con problemas en el habla

Según informan en BBC, Apple Music utiliza un algoritmo que analiza las canciones para identificar aquellas que más repiten determinados sonidos, y ha logrado crear una lista con más de 170 canciones, entre las que se encuentran Don't Start Now, de Dua Lipa; Good As Hell, de Lizzo y Right Here, Right Now, de Fatboy Slim.

Desde Warner Music esperan que "al crear una herramienta terapéutica que sea tan atractiva y accesible como las listas de palabras", puedan ayudar a cualquier persona que tenga dificultades con su habla", como ha expresado el director ejecutivo, Tony Harlow.

Mientras tanto, Apple sigue desarrollando su nueva línea de productos para 2021. Muchos rumores apuntan a que anunciarán nuevos ordenadores y tablets en el mes de abril. Del mismo modo, ya sabemos bastante sobre el iPhone 13 que la compañía lanzará en otoño de este mismo año: más batería, más potencia y pantallas totalmente renovadas, indicó El Mundo España.