Detección facial e IA, las claves de las nuevas terminales de Dahua Technology para combatir al COVID-19: todos los diferenciales

Se estima que el mercado de control de acceso a empresas y oficinas crecerá de manera exponencial, hasta los u$s377 millones en 2025. Los detalles.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de empresas alrededor del planeta. Mientras el homeoffice se consolida a nivel global, en algunas industrias la presencialidad es un factor determinante.

Por tal motivo, en el transcurso de los últimos meses crecieron considerablemente las soluciones de control de acceso en todo el mundo.

En este contexto, la firma Dahua Technology lanzó una nueva terminal de control de acceso con detección facial e inteligencia artificial para un sector que, se estima, moverá una significativa cantidad de millones en el transcurso de los próximos años.

La empresa dedicada al desarrollo de soluciones para videovigilancia precisó que la nueva terminal fue pensada para instalar en edificios comerciales, hospitales y escuelas porque permite un acceso rápido, preciso y confiable a las instalaciones.

"Durante la reanudación del trabajo, las personas necesitan una forma de reducir el contacto físico tanto como sea posible, y ahí es donde entra en juego el control de acceso sin contacto habilitado por detección facial", destacó la compañía mediante un comunicado.

"La detección facial es, sin duda, una de las tecnologías que ganaron tanta conciencia durante la pandemia", agregó.

Más detalles

Según el informe Access Control Market con COVID-19 Impact - Global Forecast to 2025 by Marketsandmarkets, el mercado de control de acceso por detección facial crecerá a u$s 377 millones en 2025, a una tasa compuesta anual del 11,4% 2018-2025.

En este contexto, Dahua Technology, proveedor de servicios y soluciones de IoT inteligente centrado en video líder en el mundo, presentó la nueva terminal de control de acceso de detección facial de la serie FACT para personas que necesitan ingresar a las instalaciones con regularidad.

Al ser rápido, preciso y confiable, se puede instalar en edificios comerciales, hospitales, escuelas, etc.

Sobre el equipo

El equipo presenta una velocidad de detección facial de menos de 0,3 segundos por persona. Esto permite una entrada rápida de los empleados a las instalaciones, lo que resulta útil especialmente en las horas pico.

"Esto garantiza una precisión del 99,5% y una gran adaptabilidad a una serie de situaciones exigentes, que incluyen luz intensa, noche oscura, barba, anteojos, etc., lo que permite un rendimiento estable en varios entornos." explica Franky Su, Country Manager de Argentina & Uruguay de Dahua Technology.

Confiable y probado de acuerdo con el estándar TÜV Rheinland ETSI TS 103645, el terminal de control de acceso de detección facial de la serie FACT de Dahua está certificado por TÜV Rheinland para cumplir con el Reglamento general de protección de datos (GDPR).

Franky Su, Country Manager de Argentina & Uruguay de Dahua Technology

Esto significa que la terminal es de clase mundial en seguridad de la información y protección de la privacidad.

Por otro lado, para los distribuidores e instaladores de seguridad, los productos de control de acceso tradicionales son difíciles de instalar y cablear, y las operaciones de configuración son complicadas.

Esta nueva terminal, en cambio, admite el modo autónomo, ahorra al máximo los costos de cableado y se puede configurar desde el menú GUI local a través de la pantalla táctil.

"El terminal de control de acceso de detección facial de la serie FACT de Dahua Technology es adecuado para su aplicación en edificios comerciales, escuelas, hospitales, etc., lo que brinda comodidad y una capa adicional de protección durante la reanudación del trabajo en la nueva normalidad", completó Su.