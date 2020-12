¿Tiembla Gmail?: Zoom planea lanzar su propio servicio de correo electrónico de "próxima generación"

Tras un año en el que Zoom se hizo imprescindible para millones de personas en todo el mundo, la empresa da un paso más para seguir creciendo

Cuando se trata de correo electrónico y es difícil no asociarlo con Gmail. Casi todo el mundo tiene una dirección de Gmail, incluso si no la usa necesariamente, y es uno de los servicios de correo electrónico más grandes (de los gratuitos) que existen. ¿Llegará el día en que Gmail sea superado por otra persona? Quizás ¿y esa compañía podría ser Zoom?

Un correo electrónico de "próxima generación"

Quizás, quizás no, pero aparentemente quieren intentarlo de todos modos. Según un informe del sitio The Information, parece que Zoom se está preparando para lanzar sus propios servicios de correo electrónico y calendario para complementar su plataforma de videoconferencia.

Zoom, una herramienta fundamental para el trabajo en la actualidad

En cierto modo, tiene sentido, porque tener un correo electrónico y un calendario de Zoom hará que sea mucho más fácil para los usuarios sincronizar las reuniones automáticamente, en lugar de tener que ingresarlo manualmente en otras plataformas de calendario como Gmail.

El informe afirma que este no será su servicio de correo electrónico común y corriente y aparentemente será de "próxima generación" (sea lo que sea que eso signifique), lo que significa que no solo copiará los proveedores de correo electrónico como lo están haciendo Gmail o Yahoo ahora mismo. Se rumorea que este servicio de correo electrónico se lanzará en 2021, aunque todavía no existe más información, según reportó el sitio Ubergizmo.

Utilidades para Gmail

Junto a su crecimiento en relación al uso de Gmail, también se intensificó la necesidad de saber si del otro lado se abrió o no cualquier e-mail enviado en cuestión. En muchos casos, ese dato puede ser determinante para avanzar sobre alguna tarea o hecho puntual.

Zoom planea competir con Gmail

Utilizando el navegador Chrome se puede buscar el Chrome Web Store y allí están las extensiones más populares para saber si leyeron tu correo. Estas son: Yesware, Bananatag, Boomerang, Mail2Cloud, MailTrack y Sidekick.

En ninguna de ellas se avisa a los destinatarios que el correo está siendo rastreado y son gratuitas. Sin embargo, si se quiere verificar otras funciones más especializadas la extensión básica de Gmail no será suficiente y se tendrá que pagar. Este tipo de servicios para averiguar si alguien abrió un mail en Gmail, envían un correo electrónico o un aviso de tipo "pop-up" donde confirman que otro destinatario abrió el mensaje.

La desventaja que tienen estas extensiones -que son de Google Chrome- es que solo funcionan en una computadora o en el teléfono en los cuales fueron instaladas. Pero, si se envía un correo desde otro equipo no se podrá hacer el seguimiento.