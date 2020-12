ANSES: así podés sacar el CUIL online e imprimir la constancia en el acto

Cómo sacar de manera online la constancia de CUIL, que identifica a los trabajadores en relación de dependencia. Acceda al "paso a paso"

La Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) es el código con el que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) identifica a los trabajadores en relación de dependencia. Y se puede sacar vía ANSES.

En efecto, los aportes laborales quedan registrados en la base de ANSES bajo el número de CUIL de cada persona que se puede sacar en la ANSES.

La CUIL sirve para que se registren todos los aportes ante la ANSES durante la vida laboral de las personas. En este artículo te explicamos como sacarlo.

También, la CUIL sirve para realizar el cambio de obra social, solicitar créditos personales, realizar trámites bancarios, o para la compra de un bien. Y es muy sencillo sacar la CUIL.

Asimismo, la CUIL no debe confundirse con la CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), que es el código con el que la AFIP identifica a empresas, comercios y trabajadores autónomos que tributan.

Si un individuo tuviera números de CUIT y CUIL al mismo tiempo, se le asignará un único número, aunque cada uno tendrá un uso y significado distinto.

Por todo esto, los mecanismos para descargar e imprimir las constancias de CUIT y CUIL son totalmente diferentes, a pesar de que la estructura tenga similitudes. Se puede sacar CUIL y CUIT indistintamente.

Cómo sacar el CUIL e imprimir la constancia en el acto

La primera vez, el trámite para la asignación de CUIL o la modificación de un dato personal debe ser realizado por el titular o un tercero en cualquier delegación de ANSES.

Luego, cada vez que necesite una constancia de CUIL se puede descargar e imprimir desde la web.

No hace falta sacar turno previo para acercarse a una oficina de ANSES y obtener la CUIL. Solo hay que llevar el DNI, y en caso de los menores de 18 años, DNI del menor, de los padres y partida de nacimiento.

Cómo sacar la CUIL e imprimir la constancia en el acto

Luego, la constancia de CUIL puede obtenerse en la página oficial de ANSES cuantas veces sea necesaria, sin ningún tipo de límite ni restricción:

1- El primer paso para obtener la constancia de CUIL es ingresar al sitio web de la Administración Nacional de Seguridad Social: www.anses.gob.ar

2- Una vez dentro de la página hay que dirigirse al menú de accesos rápidos, ubicado en el margen derecho del sitio, donde se encuentra la opción "Constancia de CUIL".

3- ​Luego se deberá completar un formulario con los datos personales (tipo y número de documento, nombres y apellidos, género y fecha de nacimiento) que emitirá la constancia de CUIL y que no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES.

4- Una vez emitida la constancia de CUIL se puede descargar el documento (formato PDF) e imprimir.

Para qué sacar la CUIL

¿Qué es el CUIL y para qué sacarlo?

El CUIL es el Código Único de Identificación Laboral y está conformado por 2 números (20/23/24/27) delante del Número de documento y un número detrás. Por ejemplo: 20-05854965-3. Los aportes laborales quedan registrados en la base de ANSES bajo el número de CUIL de cada persona. Se debe sacar el CUIL para realizar varios trámites.

¿Quiénes pueden sacar el CUIL?

Todas las personas argentinas o extranjeras, al inicio de su actividad laboral o para cobrar otras prestaciones que brinda ANSES, como las Asignaciones Familiares o la Asignación Universal por Hijo pueden sacar el CUIL. También para realizar trámites ante otras entidades que lo requieran.

Cómo y para qué sacar la CUIL

¿El CUIL es lo mismo que el CUIT?¿ Se deben sacar los dos?

No. El CUIL es un código con el que ANSES identifica a los trabajadores en relación de dependencia; y el CUIT (Es el Código Único de Identificación Tributaria) es una clave con que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identifica a empresas, comercios y trabajadores autónomos. Se pueden sacar indistintamente.

¿Para qué sirve sacar el CUIL?

Para que, a través de él, se registren todos los aportes a la Seguridad Social durante toda la vida laboral de las personas. También sirve sacar el CUIL para realizar el cambio de Obra Social, solicitar créditos personales, realizar trámites bancarios, o para la compra de un automóvil.

¿Puedo sacar por primera vez el CUIL desde la página Web?

No. El trámite para sacar el CUIL o la modificación de un dato personal puede ser realizado por el titular o un tercero ante cualquier delegación de ANSES. Posteriormente, cada vez que necesite una constancia puede imprimirla desde la página Web.

¿La constancia de CUIL impresa por la página Web tiene validez para presentar en organismos o instituciones? ¿Como saco el CUIL?

De acuerdo a la Resolución de ANSES 76/09, todas las constancias emitidas a través de la web de ANSES, no requieren la autentificación con sello ni firma de un agente de ANSES, para la presentación. Se puede sacar el CUIL en ANSES

¿Debo volver a sacar el CUIL si lo tramité hace varios años atrás y me lo olvidé?

No. El CUIL es único por persona, por lo que si ya se le asignó uno por un determinado trámite, no debe volver a gestionar otro sino que debe informar el que tiene. En caso de no recordarlo puede consultarlo desde la página web de ANSES en la sección Trámites en Línea, ingresando SU DNI. No se debe sacar el CUIL de nuevo.

Cómo sacar la CUIT

La AFIP detalló el procedimiento que las personas humanas tienen que seguir para obtener la Clave Única de identificación Tributaria (CUIT).

En resumen, los principales pasos son los siguientes:

1 - Si tenés el DNI nuevo, el trámite es muy sencillo: sólo tenés que ingresar a www.afip.gob.ar dentro de "Inscripción Digital" para comenzar a cargar los datos requeridos por el sistema.

2 - Una vez en el sistema, tenés que seleccionar una de las siguientes dos opciones:

- Si no tenés o no recordás tu clave fiscal: seleccioná el botón correspondiente para obtener o recuperar tu clave y poder continuar con el trámite de la obtención de la CUIT digital.

- Si ya tenés y recordás tu clave fiscal: seleccioná la opción "iniciar inscripción digital" e ingresá tu clave fiscal.

3 - Una vez que ingreses tu clave fiscal, podrás visualizar tus datos personales y el sistema te requerirá completar los datos faltantes.

4 - Luego de cargar tus datos de contacto, confirmalos presionando la opción "VALIDAR".

5 - Una vez confirmados los datos, te enviarán un código de validación, ingresalo y presioná "VALIDAR".

6 - Para seguir con el trámite, tenés que seleccionar la opción "continuar", chequear que los datos sean correctos y luego presionar "Obtener CUIT".

7 - Finalmente, visualizarás la conclusión del trámite y podrás imprimir el formulario 460/E presionando sobre "ver formulario".

8 - Si no tenés DNI digital (nuevo) o si elegís realizar el trámite en la agencia que te corresponde por tu domicilio fiscal, tenés que sacar primero un turno web. Con ese turno, tenés que presentarte el día y la hora que seleccionaste junto con la documentación requerida para realizar el trámite.

Requisitos para obtener el CUIT

El trámite de obtención de CUIT por internet es opcional para las personas humanas que tengan DNI digital.

¿Qué es el DNI digital?

Es un documento que cumple con los estándares de seguridad internacional y que cuenta con datos biométricos que resguardan y aseguran tu identidad.

Podés identificarlo ya que posee número de trámite y fecha de vencimiento.

Requisitos

- Domicilio real y fiscal

- Dirección de correo electrónico y número de teléfono (fijo y/o celular)

- Adjuntar en archivo digital el DNI (frente y dorso) y una fotografía color del rostro (de buena calidad, alta resolución, reciente, en fondo claro y de frente, sin lentes u otros accesorios que tapen la cara u orejas).

Si, en cambio, realizás el trámite de manera presencial en la agencia que te corresponde según tu domicilio fiscal, tenés que presentar los originales de la documentación requerida. También podés exhibir fotocopias firmadas por el responsable y certificadas por un escribano público.

Documentación necesaria para tramitar el CUIT en la agencia

- Argentinos nativos o naturalizados y extranjeros: documento nacional de identidad y fotocopia. El DNI digital será el único documento válido.

- Extranjeros que no posean documento nacional de identidad: cédula de identidad, o del certificado o comprobante que acredite el número de expediente asignado por la Dirección Nacional de Migraciones, donde conste el carácter de su residencia, y fotocopia.

Cómo obtener el CUIT, paso a paso

El otorgamiento de la CUIT a los extranjeros está sujeto a las condiciones de la RG 3890/94.Además, tenés que presentar dos de las siguientes constancias de domicilio:

1. Documento nacional de identidad argentino.

2. Original y fotocopia del certificado de domicilio expedido por autoridad competente (antigüedad: Hasta 60 días anteriores al día de la presentación).

3. Original y fotocopia del acta de constatación notarial.

4. Original y fotocopia de alguna factura de servicio a nombre del ciudadano o responsable (antigüedad: Hasta 60 días anteriores al día de la presentación).

5. Original y fotocopia del título de propiedad o contrato de alquiler o de "leasing", del inmueble cuyo domicilio se denuncia.

6. Original y fotocopia del extracto de cuenta bancaria o del resumen de tarjeta de crédito, cuando el solicitante sea el titular de tales servicios. (antigüedad: Hasta 60 días anteriores al día de la presentación)

7. Original y fotocopia de la habilitación municipal o autorización municipal equivalente, cuando la actividad del solicitante se ejecute en inmuebles que requieran de la misma.

8. Original y fotocopia del certificado de vivienda familiar emitido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entregado por la ANSES.

Consideraciones

Según el sujeto de que se trate, la documentación a aportar es la que se señala para cada caso:

- El certificado de vivienda familiar se considerará documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio de su titular y convivientes, no debiendo aportar ninguna otra constancia.

- De haberse constituido el domicilio fiscal electrónico, será suficiente uno de los elementos que se detallan en los puntos del 1 al 8.- Quienes no hayan constituido domicilio fiscal electrónico, serán requeridos 2 de los instrumentos que se detallan en los puntos del 1 al 7.

Cómo tramitar el CUIT y cuál es la diferencia con la CUIL

- Si el trámite de inscripción se inicia por internet, sólo se exhibirán los originales de los documentos citados en lo puntos del 1 al 8 (en caso contrario tenés que aportar original y copia).

La AFIP requerirá a las personas humanas que actúen por sí o como apoderados o representantes legales de personas humanas o jurídicas, el registro digital de la fotografía, firma y huella dactilar, así como la exhibición del documento de identidad para ser "escaneado".

La registración de los datos biométricos no se considerará perfeccionada hasta tanto se ratifique la fotografía, la firma y el documento de identidad "escaneado", mediante el servicio con clave fiscal "Aceptación de datos biométricos" de la página web de la AFIP.

Cómo sacar turnos en ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó nuevos trámites que se pueden gestionar de forma online, en el marco de las restricciones por la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

Puntualmente, el organismo informó que en el marco de la emergencia sanitaria se implementaron las siguientes medidas:

Reapertura paulatina de las oficinas : se atienden sólo turnos programados antes del inicio de la cuarentena.

: se atienden Reprogramación de turnos : todos los turnos asignados fueron reprogramados. Se mantendrá la fecha original de solicitud como inicio del trámite.

: todos los turnos asignados fueron reprogramados. Se mantendrá la fecha original de solicitud como inicio del trámite. Turnos jubilaciones: los turnos para inicio de jubilaciones se otorgarán a 60 días. La fecha que se tomará en cuenta para el cobro es la de solicitud del turno.

los turnos para inicio de jubilaciones se otorgarán a 60 días. La fecha que se tomará en cuenta para el cobro es la de solicitud del turno. Presentación de documentación : se extendieron automáticamente los plazos para las presentaciones de documentación.

: se extendieron automáticamente los plazos para las presentaciones de documentación. Suspensión de supervivencia: el trámite de supervivencia (fe de vida) está suspendido desde el 1 marzo. Mientras dure la suspensión del trámite, tus haberes permanecerán depositados en tu cuenta bancaria.

Desde ANSES recuerdan que no es necesario acercarse a las entidades bancarias para cobrar los haberes. Con la tarjeta de débito se puede retirar el dinero en efectivo en cualquier cajero automático o en comercios adheridos, evitando hacer filas en los bancos.

Cómo obtener, consultar o cancelar un turno en la ANSES

Ingresá a Solicitud de turnos.

Al finalizar, el sistema te otorgará un número de registro que tendrás que conservar para obtener la información del día y el lugar del turno asignado.

La asignación del turno a la UDAI u Oficina se efectúa automáticamente del siguiente modo:

Para titulares: De acuerdo con el código postal del domicilio del titular, acreditado ante ANSES.

Para abogados y gestores: De acuerdo con el código postal registrado en la base de abogados y gestores habilitados.

Ingresá a Consulta de turnos para obtener información del día y el lugar del turno asignado.

Podés aceptarlo o cancelarlo con el número de registro que te dieron cuando pediste el turno.Podés hacer consultas a través de la línea telefónica gratuita de ANSES, 130. El horario de atención telefónica es de 8 a 20.

Consultas y trámites que se pueden hacer en la web de la ANSES

Fecha y lugar de cobro (los turnos y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Constancia de CUIL (los turnos y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Certificación negativa (los turnos y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Consulta de expediente (los turnos y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Consulta Obra Social (CODEM) (los turnos y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Sentencias judiciales (los turnos y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES)

Ingresando con tu Clave de la Seguridad Social podés realizar

Atención Virtual de la ANSES

Además, el nuevo sistema de Atención Virtual te permite realizar las siguientes gestiones:

Solicitar la rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión. (el turno y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

de una jubilación o pensión. (el y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Reclamar un haber no cobrado de una jubilación o pensión. (el turno y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Iniciar el trámite de: Asignación por Maternidad / Maternidad Down. Asignación Prenatal. Asignación por Embarazo para Protección Social. Prestación por Desempleo

Solicitar asistencia para: Iniciar una jubilación. Iniciar una pensión por el fallecimiento de un jubilado o de un trabajador en actividad.

Solicitar la designación de apoderados. Este trámite se realiza con certificación de firma en el domicilio. (el turno y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

) Apoderado para jubilados y pensionados. (los turnos y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Apoderado para Asignaciones Familiares. (los turnos y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Apoderado para Asignación Universal por Hijo. (los turnos y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Asesoramiento sobre: Jubilación Pensión Reajustes Pensión Universal Adulto Mayor Matrimonio/Convivencia Desempleo Subsidio de Contención Familiar Poderes

Actualización de datos personales o del grupo familiar (los turnos y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ANSES )

o del grupo familiar (los y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Hijos: Asignación Universal por Hijo Asignación Familiar por Hijo Asignación por Nacimiento y Adopción Pensión no contributiva para madre de 7 hijos Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes - Ley 27.452 Certificado de vivienda familiar RENABAP



Para obtener los turnos se puede acceder todos los días de 00 a 20 hs a la web de la ANSES con la Clave de la Seguridad Social.