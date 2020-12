Adiós al "me queda chico/grande": así es el servicio de Amazon que crea ropa a medida desde un modelo virtual

El gigante del ecommerce aprovecha cualquier oportunidad que puede para cambiar la forma en la se compra ropa a través de Internet

La empresa de ventas online y logística Amazon aprovecha todas las oportunidades que puede para plantear una revolución en la forma en la que se compra ropa. Años atrás, la firma del magnate Jeff Bezos presentó Amazon Echo Look -ahora abandonado-, y ahora va un paso más allá con su nuevo servicio de camisetas a medida, denominado "Made For You".

Esta nueva plataforma hace uso de un modelo virtual que se crea a través del smartphone y "escanea" el cuerpo al estilo de la polémica Amazon Halo. En esta ocasión, la idea es personalizar ropa que, además, se ajuste perfectamente al cuerpo del usuario.

El servicio, que de momento solo está disponible en los Estados Unidos, reabre el debate sobre la privacidad.

Una idea curiosa, pero con aristas

Comprar ropa en internet y sin probársela suele ser problemático porque las tallas que indican los fabricantes no siempre son las que uno esperaría.

Así se presenta el servicio "Made for you"

Eso hizo que desde hace algún tiempo se lleven adelante diferentes esfuerzos para solucionar ese problema. El servicio "Made For You" precisamente va dirigido a este ámbito. En lugar de elegir una talla, el servicio se ajusta a las medidas específicas del usuario, y lo hace a través de un modelo de su cuerpo que se toma a través de la cámara del smartphone.

La aplicación pide tomar dos fotos —una de frente y otra de espaldas— y rellenar también un pequeño formulario indicando altura, peso y estilo del cuerpo del cliente para construir ese "avatar virtual" y modelar a partir de él distintos tipos de camisetas. El sistema permite además crear distintos tipos de camisetas en las que elegir la manga (corta, larga), el cuello, el tipo de diseño (slim, clásico, relajado) y ocho colores distintos.

Costo del servicio

Cada camiseta, fabricada en algodón o una mezcla con elástano, cuesta unos u$s25, y se puede añadir un nombre a la etiqueta para crear otro toque de personalización. La aplicación permite comprobar cómo queda cada diseño en ese doble virtual creado, lo que teóricamente hace que se tome la decisión de realizar la compra porque la prenda efectivamente acabe quedando como quería el usuario tras "diseñarla".

El modelo virtual que permite crear el sistema

Polémica

El anuncio de este novedoso servicio volvió a poner dudas respecto a la privacidad. Subir fotos al servicio (no son de desnudos, pero se supone que se debe llevar ropa que permita escanear bien el cuerpo de los clientes) puede ser delicado para algunos, aunque ciertamente muchos usuarios lo hacen a diario en redes sociales.

En tanto, Amazon enfatizó que la privacidad está garantizada y que las imágenes que se envían se borran del servicio una vez se generó el "gemelo digital".