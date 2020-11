Google Meet no le pierde pisada a Zoom: agrega nuevas funciones para grupos de trabajo y más facilidades

A pesar de tener cada vez más competencia en el mercado de las videollamadas, Google sigue introduciendo nuevas funciones en su app

Google ha añadido varias funciones en las salas de grupos de trabajo de su aplicación de videollamadas Meet, que de los usuarios de educación se ha extendido ahora a los profesionales y, entre otras cosas, también permite que los participantes pidan ayuda al moderador.

Nuevas funciones

A mediados de octubre, Google Meet introdujo una función que tiene como objetivo ayudar al aprendizaje a distancia y que permite que los educadores creen hasta 100 salas de grupos de trabajo pequeños en las videollamadas.

Google Meet permite que los participantes pidan ayuda al moderador.

En este sentido, los educadores pueden ofrecer una mayor participación en sus clases con esta función dividiendo a los alumnos en pequeños grupos. Además, los moderadores podrán entrar de una sala a otra para supervisar y participar en las discusiones.

Ahora, Google ha añadido nuevas funciones para mejorar las salas de grupo y, entre otras cosas, los participantes pueden pedir ayuda al moderador cuando están en una sala de grupos pequeños. Los moderadores podrán ver la solicitud desde el panel de moderador y unirse a la sala para resolver dudas.

Asimismo, los moderadores podrán configurar un temporizador para una sesión de grupo y los participantes verán una pancarta en la que aparecerá el tiempo que les queda en la sala de reuniones. El temporizador avisará a los participantes 30 segundos antes de que se acabe el tiempo y después se les pedirá a los participantes que vuelvan a la llamada principal, según ha explicado Google en su blog.

Por último, Google Meet también permite que los participantes que accedan desde el teléfono se unan a salas de grupos de trabajo y en dos semanas habrá soporte para usuarios anónimos.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

La función de salas de grupos de trabajo pequeños estaba únicamente disponible para usuarios de G Suite Enterprise for Education y ahora también lo estará para usuarios de Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como para cliente de G Suit Business, informó Portaltic.

Meet se convirtió en herramienta fundamental para muchos profesionales

Cabe recordar que Google anunció que la gratuidad del servicio seguirá como hasta ahora hasta el 31 de marzo. En un comunicado Google expresó: "Mientras miramos hacia una temporada navideña con menos viajes e hitos importantes como reuniones familiares, reuniones de padres en las escuelas y bodas organizadas por video, queremos continuar ayudando a quienes confían en Meet a mantenerse en contacto durante los próximos meses. Como muestra de nuestro compromiso, hoy continuaremos las llamadas de Meet ilimitadas (hasta 24 horas) en la versión gratuita hasta el 31 de marzo de 2021 para las cuentas de Gmail".

De esta forma, se podrá seguir usando de forma gratuita y sin limitaciones. Estos beneficios le da una ventaja sobre su competencia Zoom, quienes ofrecen videollamadas gratuitas pero solo de 40 minutos.