Tecnología y transparencia: la "inmobiliaria 4.0" que te permite vender tu casa online con baja comisión

Una startup transforma el sector inmobiliario a través de una plataforma que hace todo más transparente, seguro y económico utilizando la tecnología

No todos los días comprás o vendés tu casa. A esta importante transacción se suman otros aspectos que hacen del trámite una tarea complicada. Por ello, puede ser conveniente acudir a profesionales del sector que te ayuden durante todo el proceso haciéndolo mucho más sencillo.

Todo online

La novedad es que ya no es necesario acudir a la agencia inmobiliaria de toda la vida, sino que ahora podés hacer todo este proceso a través de internet con una mayor transparencia y por menos dinero. Al menos esto es lo que aseguran en Deplace, una startup que está transformando el sector inmobiliario a través de una plataforma que mejora el servicio de compraventa de viviendas haciéndolo más transparente, seguro y económico utilizando la tecnología.

El equipo de Deplace

"Normalmente, las inmobiliarias tradicionales no ponen en contacto al comprador y al vendedor. Estos no hablan entre ellos hasta el momento de la escritura y, en la mayoría de ocasiones, hablando en la notaría se dan cuenta de que la inmobiliaria tradicional ha cobrado a ambos un tanto por ciento. Ahí se destapan muchas veces cosas que no tenían en cuenta", explica en una entrevista Blanca Vidal, cofundadora y CMO de Deplace.

Deplace agenda las visitas y es el vendedor el que enseña la vivienda al comprador, y no el agente inmobiliario, lo que hace la experiencia más cercana y transparente. "El propietario va a conocer mucho mejor su vivienda y el barrio, para bien o para mal", sostiene Vidal.

Junto a Valentín Cuervas-Mons (CEO) y Enrique Corona (COO), Vidal fundó en 2017 esta plataforma que se caracteriza por no pedir exclusividad –el vendedor podrá continuar vendiendo su casa por los canales que desee– y que trabaja para el vendedor sin cobrar hasta que se produzca la venta. En este sentido, cobra una cantidad fija: 2.990 euros –independientemente del precio de la vivienda– por transacción en caso de que se formalice la venta a través de ellos. Las inmobiliarias cobran entre un 3% y un 6% sobre el precio de venta del inmueble, lo que suele suponer una cantidad bastante más superior, según Vidal.

Google con las mujeres

Vidal ha sido una de las 11 seleccionadas para formar parte de 'Immersion: Women Founders', el programa Europeo para mujeres Fundadoras de Google for Startups.

El programa ofrece tutoría y aceleración a las fundadoras, así como acceso a un asesor de Google y talleres semanales y sesiones para el desarrollo de habilidades durante 12 semanas. Con foco en liderazgo, networking y desarrollo, este programa que se realiza por primera vez a nivel paneuropeo, pretende apoyar a una comunidad global de mujeres y proporcionarles recursos para impulsar el crecimiento de sus respectivas empresas.

La brecha de género es especialmente preocupante, solo el 20% de fundadores de startups son mujeres

Las mujeres, al igual que otras minorías, están infrarrepresentados en el entorno tecnológico y tienen un acceso más limitado a capital, asesoramiento, talento y oportunidades de networking. La brecha de género es especialmente preocupante, dado que solo el 20% de fundadores de startups son mujeres, y el 92% de la financiación en 2019 fue a parar a equipos fundadores formados exclusivamente por hombres, según apunta Google.

No es la primera vez que Deplace aprende de la mano del gigante tecnológico. La startup ya formó parte de la última edición de Google for Startups Residency durante la primera mitad de 2020, gracias al cual ha incorporado nuevas tecnologías como DialogFlow, un proyecto de inteligencia artificial de Google que le ha permitido mejorar sus procesos y operaciones.

Aunque Deplace de momento solo está en España, la empresaria destaca que participar en los programas de Google es un altavoz para darse a conocer a otros inversores del mundo. Pese a la crisis, aseguran haber sido capaces de seguir creciendo, lo que Vidal achaca a que es un mercado inmenso donde hay mucha capacidad de crecimiento. Durante estos meses marcados por la pandemia, la plataforma ha notado una tendencia a la compra de casas con terraza o jardín, con más de 80 metros cuadrados y en las afueras.

Aunque no pueden dar cifras, su facturación ha crecido un 10% respecto al cierre de 2019. Anteriormente, han levantado alrededor de 700.000 euros en 3 rondas de financiación lideradas por el fondo Cabiedes & Partners. Además, en sus objetivos para los próximos meses está internacionalizar la empresa y seguir haciendo crecer su negocio, según una nota de Business Insider.