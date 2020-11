Basta de Zooms: así funciona la tecnología que te permite tener hologramas en tu casa

Hacer videollamadas es un gran avance en el mundo de la comunicación, pero tener un holograma sería mucho más divertido, acercándonos a lo que vemos en las películas de ciencia ficción.

Ahora es una startup la que quiere hacer esto realidad, llevando la tecnología de hologramas a las masas, con dispositivos que cuestan unos u$s 60.000 cada uno.

Se trata del Holograma PORTL, y permitirá crear un nuevo tipo de videollamada que proyecte una imagen en 3D de nuestra imagen usando una tecnología similar a la del icónico holograma Tupac en Coachella 2012.

El nombre viene porque pretenden dar la impresión de que se tiene un portal en la otra habitación. Además, la startup pretende que el usuario pueda hablar con las personas en el otro extremo y escuchar sonido envolvente, como si fuera real.

PORTL informa que vende docenas a particulares, así como a centros comerciales, aeropuertos y cines, aunque de momento el lanzamiento es tímido.

La compañía está trabajando ahora en una versión en miniatura más accesible que registra y transmite hologramas sin ocupar toda la altura de una habitación, y llegará con nuevas funciones de suscripción, para no tener que pagar grandes cantidades inicialmente y sí algo fijo todos los meses.

Está, pero no está. La tecnología hace posible una experiencia visual insual para los espectadores del US Open, el segundo Grand Slam de la temporada del circuito profesional de tenis. Utilizan un holograma que hace que aparezca de manera virtual en el estudio una de las protagonistas del certamen deportivo.

La entrevista fue de la periodista y presentadora Bárbara Schett-Eagle, que se encuentra en un estudio televisivo en Londres. La entrevistada fue Karolina Pliskova, tenista que está en el primer puesto del ranking mundial de las tenistas mujeres.

Eurosport today launched the new Cube for our coverage of the US Open and we were thrilled to welcome number one seed @KaPliskova as our first-ever guest in the mixed-reality studio with @Babsschett after her first round win. pic.twitter.com/MC5Wrk6g7i — Eurosport (@Eurosport) August 31, 2020