De ciencia ficción: así es la tecnología del US Open para hacer entrevistas con hologramas

Está, pero no está. La tecnología hace posible una experiencia visual insual para los espectadores del US Open, el segundo Grand Slam de la temporada del circuito profesional de tenis. Utilizan un holograma que hace que aparezca de manera virtual en el estudio una de las protagonistas del certamen deportivo.

La entrevista fue de la periodista y presentadora Bárbara Schett-Eagle, que se encuentra en un estudio televisivo en Londres. La entrevistada fue Karolina Pliskova, tenista que está en el primer puesto del ranking mundial de las tenistas mujeres.

Eurosport today launched the new Cube for our coverage of the US Open and we were thrilled to welcome number one seed @KaPliskova as our first-ever guest in the mixed-reality studio with @Babsschett after her first round win. pic.twitter.com/MC5Wrk6g7i — Eurosport (@Eurosport) August 31, 2020