La evolución de las videollamadas: esta máquina te permite crear e interactuar con hologramas en tamaño real

El nuevo producto de la compañía PORTL, tiene como premisa permitir y disponer de hologramas de personas a tamaño real y así poder hablar con ellas

A primera vista, Epic PORTL, parece salido de una película de ciencia ficción, pero no. Su aspecto es similar al de un armario, o portal como hace referencia su nombre, y en su interior contiene a una persona a tamaño real, pero que no lo es, ya que es un holograma.

Epic PORTL permite proyectar un holograma en cualquier lugar donde se pueda colocar y enchufar, sin necesidad de luces o proyectores externos. Esto llevaría a las reuniones virtuales a otro nivel.

Este simulador de realidad, es el nuevo producto de la compañía PORTL, que fue anunciado hace unos días. La premisa es permitir disponer de hologramas de personas a tamaño real por ejemplo en una oficina o incluso una casa cualquiera. En realidad, en cualquier lugar donde se pueda instalar este dispositivo de más de dos metros de altura, uno y medio de acho y casi un metro de grosor.

Su aspecto es muy sencillo, se trata de una caja rectangular con la cara frontal transparente. Es mediante esta parte frontal como veremos al holograma que se crea de forma virtual en el interior.

En los marcos frontales una serie de sensores, altavoces y cámara permite que el público interactúe con el holograma. Incluso se pueden colocar gráficos en 3D que mover con gestos de las manos.

Cómo es el holograma

Este artefacto está pensado para mostrar hologramas de personas a tamaño real de pie o sentadas dentro de "la caja". En los vídeos publicados por la marca se ve cómo consiguen grabar a una persona en un lugar diferente y transmitir en directo los movimientos y aspectos de la persona en el holograma. Por si las videollamadas no son suficientes.

En otros vídeos de la compañía se puede ver cómo lo utilizan para mostrar a todo tipo de personajes, incluso animados y otros históricos.

Más allá de demostraciones promocionales, PORTL ya se ha utilizado en situaciones reales. En el pasado Comic Con 2019 los participantes pudieron probarlo y convertirse en hologramas en directo

¿Conocer personajes históricos?

En una nueva colaboración con StoryFile ahora buscan usar PORTL para crear hologramas también de personas que ya no existen.

StoryFile permite crear animaciones de personas (generalmente famosas o históricas) y al mismo tiempo interactuar con ellas. Para ello crean modelos 3D y, según ellos, mediante una inteligencia artificial permiten que se interactúe con ellos o que cuenten historias.

Te puede interesar Con 5.000 dólares armó un imperio: el creador de Huawei cuenta su increíble historia de vida y su frase de cabecera

Pocos soportes más interesante para esto que un holograma como el que consigue encapsular una caja Epic PORTL.

Gracias a imágenes de archivo o a imágenes grabadas previamente, StoryFile y PORTL permiten mostrar un holograma con el que es posible hablar y conversar.

Está pensado, por ejemplo, para que el público escuche relatos de un personaje históricos o le haga preguntas sabiendo que recibirán una respuesta a cambio. Disponen incluso de una app para probar el sistema (en el móvil y en 2D, claro).

En cuanto al precio, en declaraciones a Reuters, el CEO de PORTL indica que tiene un precio de salida de unos u$s 60.000.

Preparan también una versión más pequeña y no a escala real de las personas que presumiblemente será más económica. Esos u$s 60.000 pueden subir a unos u$s 85.000 dólares si se añade la colaboración con StoryFile para mostrar personajes relevantes con los que interactuar.

Si bien el precio puede parecer alto, no sería nada extraño que estos dispositivos se usen en ferias, eventos, museos o espacios públicos en general. De hecho, ya se usan hologramas en lugares públicos como circos.