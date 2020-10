Audio en 8 dimensiones: en qué consiste esta novedad de YouTube y cómo podés experimentarlo

Hay cada vez más videos y audios dando vueltas por Youtube que prometen hacerte sentir el audio en "8D" pero no todo el mundo entiende qué es realmente

Si pasás mucho tiempo en YouTube, podés haber visto algo llamado Audio 8D en la columna "videos recomendados" ¿Audio en 8 dimensiones? ¿cómo un audio puede tener 8 dimensiones? ¿cómo los oídos pueden escuchar en ocho dimensiones? ¿Y por qué los videos en 8D siempre piden que te pongas auriculares? A continuación, la explicación de esta curiosa tendencia.

Hay que aclarar una cosa: No existe un audio que tenga ocho dimensiones, nueve dimensiones, o incluso 100 dimensiones, no importa lo que un video de YouTube pueda asegurar. De hecho, en realidad el audio no tiene ninguna dimensión.

Sin embargo, los cerebros son máquinas increíbles y pueden interpretar los sonidos que reciben en tres dimensiones — las mismas tres dimensiones que la gente usa en su vida diaria: altura, ancho y profundidad. Es así cómo es posible diferenciar entre un sonido que llega desde atrás de no que está en frente.

Por medio de la manipulación de los canales, el audio parece provenir de diversas direcciones

El audio 8D utiliza los principios de la grabación binaural para hacer pensar al cerebro que los sonidos llegan de diferentes lugares en un espacio tridimensional. Cuando a una canción se le da el tratamiento 8D, ésta puede crear la impresión de que estás parado en el centro de una habitación (o un gimnasio, o un auditorio, etc.) mientras que todos los músicos y vocalistas "se mueven a tu alrededor" mágicamente.

La idea detrás de ese movimiento distintivo del audio 8D es que éste cree una sensación relajante, aunque si en realidad lo logra es altamente subjetivo. De esta manera, el audio 8D es parecido al ASMR (respuesta sensorial meridiana autónoma) — otro fenómeno de audio de YouTube cuyos fans insisten en que puede ayudar a relajarse, a dormir mejor, o sólo a experimentar escalofríos placenteros. Existen otros, claro, que lo encuentran terrible.

Como con cualquier forma de arte, existen usos sumamente virtuosos del 8D y también espantosamente malos. En el mejor de los casos, los tratamientos de 8D a tus canciones favoritas pueden ofrecerte una forma completamente nueva de disfrutarlas. En el peor de los casos, puede producir sensaciones de mareo y náuseas.

¿Dónde puedo encontrar audio 8D?

YouTube probablemente sea el lugar más común para encontrar tracks de audio 8D. Con más de 11 millones de coincidencias para "audio 8D" en Google, ésta es una gran recopilación. Sin embargo, los servicios de streaming de suscripción como Apple Music y Spotify también tienen catálogos cada vez más grandes de tracks 8D. Estos son casi exclusivamente versiones instrumentales de canciones populares o de obras originales, aunque no obtendrás Bad Guy de Billie Eilish, por ejemplo, en 8D en Apple Music a menos que Eilish misma lance una canción.

El cerebro descifra de dónde vienen los sonidos por medio de algunas señales. Existe una discrepancia en el tiempo que tarda un sonido en llegar a cada uno de los oídos. Un sonido que se origina al lado derecho tardará en llegar al oído derecho ligeramente más rápido que al oído izquierdo. Esa es una señal. También existe el eco y la reverberación de sonido cuando rebota en objetos en nuestro entorno. Finalmente, está la filtración —cómo la calidad real del sonido cambia de un oído al otro en base a algo tan simple como la manera en que la forma de la cabeza humana la afecta.

Así que es posible engañar al cerebro haciéndolo pensar que escucha un sonido que se origina desde un punto específico en el espacio. El audio binaural hace justamente eso, pero necesita del uso de auriculares para poder aislar lo que escucha cada oído. Lejos de ser una idea nueva, la ciencia del audio binaural ha existido desde hace alrededor de 100 años.

La grabación binaural análoga se hace moviendo físicamente una fuente de sonido alrededor de un conjunto de micrófonos que simulan oídos humanos, con la finalidad de lograr este efecto. Pero gracias a las herramientas de software de audio 3D, podés hacer lo mismo digitalmente en una computadora, sin que se necesiten un estudio o micrófonos especiales.

¿Por qué necesito auriculares para el audio 8D?

Unos auriculares pueden parecer un set de altavoces estéreo miniatura sujetados a los lados de tu cabeza, pero son diferentes en una manera clave: El sonido de un auricular nunca se extiende al otro oído o viceversa. Por otra parte, con un par de altavoces ambos oídos escuchan a ambos altavoces casi simultáneamente, algo conocido como diafonía. La diafonía evita que el cerebro descifre las ubicaciones precisas de los sonidos.

Lo ideal para experimentar el 8D es usar auriculares, aunque existen sistemas de parlantes diseñados para obtener efectos similares

Es por eso que existen sistemas de sonido surround 5.1, 7.1 y hasta 5.1.2. La única manera de producir una sensación realista de profundidad con los altavoces es colocarlos físicamente enfrente, a los lados, atrás y arriba de la persona que está escuchando y entonces con cuidado controlar qué sonidos provienen de cada altavoz.

Por más que se posible distinguirlos después de escuchar una selección de estos tracks en YouTube, no existe una verdadera diferencia entre ellos. Todos hacen el mismo truco básico de mover algunos o todos los elementos de una canción en un espacio 3D simulado. Algunos mueven solamente las voces, mientras que otros hacen que cada instrumento parezca estar coreografiado individualmente.

¿Va a tener éxito el 8D?

Aunque es un uso divertido de una idea muy antigua, probablemente el 8D y sus variantes nunca serán más que un truco. No funciona sin auriculares y todo ese sonido moviéndose perpetuamente puede ser cansador.

También está el tema de la legalidad. De todos los tracks 8D que hay en YouTube, ninguno pareció estar oficialmente autorizado por el artista (o su compañía) cuya canción estaba siendo manipulada. A menos que los dueños de estos derechos se involucren, no te sorprendas si tus tracks 8D favoritos son repentinamente eliminados.

Sin embargo, el verdadero audio espacial o la música 3D, como Dolby Atmos Music y Sony 360 Reality Audio, siguen en su infancia, así que es muy posible que en el futuro ésta pudiera convertirse en una experiencia que busquen los fans de la música.

Los formatos como estos son tecnología de punta. Son creados en estudio por músicos y productores y después las disqueras los distribuyen a servicios de streaming populares, como Pandora Radio o Spotify. Estos formatos pueden apreciarse en ambos auriculares (donde también aprovechan las técnicas binaurales) así como en sistemas de cine en casa de sonido surround y hasta en altavoces individuales 3D como como el Amazon Echo Studio.

Si tenés la oportunidad de escuchar audios 3D, probablemente notarás la diferencia inmediatamente. El efecto hace que sientas como si la música verdaderamente estuviera "envolviendo" tu cabeza más que sólo estallando a través de tus auriculares.

Texto extraído de un artículo escrito por Jorge López para DigitalTrends.