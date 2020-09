El juego furor de 2020: estas son las 5 claves que explican el éxito de Among Us durante la pandemia

A esta altura muy pocas personas, desconocen de que se trata "Among Us". ¿Qué es y porque creo que tiene tanta repercusión este juego?

Among Us es un juego que fue creado en el 2018 por la empresa independiente Innersloth. En la actualidad es el segundo juego más visto del mundo, con millón y medio de jugadores simultáneos. Solo League of Legends lo supera en cifras totales.

Esta plataforma multijugadora online tiene como escenario una nave que flota sobre el espacio, en la que entre 4 y 10 tripulantes se embarcan a realizar tareas de mantenimiento para que la nave funcione correctamente. Sin embargo, entre ellos hay infiltrados cuyo objetivo es aniquilar al resto, todo sin ser descubiertos. Por su parte, el resto de la tripulación debe adivinar quiénes son los impostores.

¿Y por qué es tan divertido? Hay espacios de diálogo en los cuales, tras reportar el cadáver (sí, suena duro, pero es hasta tierno) o ver una actitud sospechosa de alguien, los participantes pueden culpar o defenderse de las acusaciones de los demás, creando un sinfín de situaciones hilarantes de las que surgen estrategias discursivas, mentiras e, incluso, enojos.

Muy bien, ahora que sabemos más o menos de que se trata, veamos por qué me parece que este juego la está rompiendo durante la cuarentena. Los puntos que veremos a continuación pueden servirnos para aplicarlos, ya sea en juegos, apps, diseños o lo que nos propongamos desarrollar.

Las 5 razones por las que Among Us es exitoso:

1) Accesibilidad

Quizás por ser un desarrollo de origen independiente, el juego es de fácil obtención. Para quienes tienen la oportunidad de jugarlo en PC, su precio no es elevado (alrededor de 70 pesos) y, para quienes no cuentan con la posibilidad, su descarga en instalación es totalmente gratuita en Android y iOS.

Por ende, nadie estaría quedando afuera a la hora de poder jugarlo, a diferencia de Fall Guys, que también se popularizó, pero cuyo precio y requisitos al menos requieren contar con una consola PlayStation o una PC de gama media.

2) Sociabilización

El factor social, en mi opinión, es fundamental. Among Us permite que varias personas, además de jugar y desarrollar mucha estrategia (sobre todo cuando nos toca ser asesinos) puedan distenderse y ponerse en un rol distinto al que solemos tener, matando el aburrimiento de sus participantes.

Una mezcla perfecta entre el tradicional juego de mesa, pero esta vez desde la comodidad de nuestras casas. Además, hay que destacar el hecho de que, al seguir en cuarentena, el juego funciona como un canal de comunicación más para interactuar entre amigas y amigos, más allá de las redes sociales.

3) Minijuegos

Este factor quizás no es relevante para algunas personas, pero en lo particular me fascina llevar a cabo las tareas que funcionan como minijuegos dentro de la plataforma. La facilidad de llevar a cabo estas tareas por parte de la tripulación, nos facilita despegar nuestra cabeza del día a día. Nuestra atención se enfoca en resolver esas mini cuestiones ficticias, obviamente sin dejar de ver nuestro contexto, para descubrir quiénes son los infiltrados.

4) Diseño y usabilidad

Me he cruzado con varios tweets de usuarios que se sorprendían de que un juego tan "simple" haya logrado tanto alcance, habiendo títulos eximios en cuanto a diseño de personajes, mecánicas y gráficos. Sin embargo, es la simpleza de Among US, la que ayuda a que sea un juego fácil de comprender. Al tener gráficos simples y rústicos, no es necesario contar con dispositivos muy poderosos para jugar.

El juego es accesible para cualquier tipo de computadora y/o celular. Sumado a esto, cuenta con comandos sencillos y unos personajes que rozan lo tierno, sobre todo cuando les ponemos distintos sombreros y ropas. Incluso el estilo de animación simple y sin muchos efectos especiales rememora a la época de los videojuegos hechos con Flash Player, muy presentes a inicios de los 2000, así que toda persona con 30 años o más puede llegar a sentir un poquito de nostalgia de aquella época. En ocasiones, menos es más.

5) Streamers

Quizás no lo sepas, pero, así como hay youtubers, instagramers y twitteros, existen los streamers. La situación actual hizo que muchas personas decidan usar la famosísima plataforma de streaming Twitch para mostrar su contenido, convirtiéndose en influencers de los juegos que luego todo el mundo juega.

Los números no mienten: son innegables los viewers que obtienen los streamers cada vez que juegan al Among Us, sobre todo porque, por lo general, juegan entre personalidades conocidas, lo que potencia todo aún más, logrando posicionar al título en la segunda categoría más vista en Twitch, con una media de 145.638 espectadores.

El boom de Among Us

Seguramente existen más razones por las que el Among Us logra su éxito y hace que millones de personas en el mundo hoy lo estén jugando, incluso quienes no tenían mucha cercanía con los juegos online.

Las preguntas ahora son: ¿cuánto tiempo más durará este boom?, ¿permanecerá más tiempo en el auge de los juegos o vendrá un nuevo título a desbancarlo?

Solo el tiempo lo dirá.

*Social Media Manager en intive