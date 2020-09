Se vienen los subtes "4.0": así son las unidades inteligentes que ya están desarrollando en Europa

La firma rusa TMH reveló esta semana que se encuentra desarrollando tres proyectos digitales para mejorar sus servicios en los coches de metro de Moscú.

La empresa, que produce el 94% de las formaciones del metro de Rusia, provee material rodante para líneas de superficies y subterráneas con sistemas de control y seguridad, formaciones de hasta 8 coches y diseños a medida.

En ese sentido, uno de estos esquemas implica la transmisión de datos operativos del material rodante para el análisis mediante un sistema de Inteligencia Artificial.

La implementación del proyecto piloto tuvo un gran éxito, razón por la cual se decidió instalar estos equipos de transmisión de datos en los 760 coches que se están produciendo para la serie 2020. TMH espera conectar 1.312 coches del metro de Moscú de varias series al sistema de control automático para finales de este año.

"El desarrollo de esta tecnología se basa en el hecho de que una persona no es capaz de procesar rápidamente y dar sentido a una cantidad tan alta de información para efectuar el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial, la computadora no solo puede rastrear, sino también analizar la condición de cada coche e indicar cuándo es necesaria una inspección o reparación no programada", destaca Alexander Nikitenko, director ejecutivo de Metrowagonmash-Service.

Más proyectos

El segundo proyecto digital consiste en equipar a los inspectores de coches de metro con aparatos especiales para ayudar a mejorar su productividad. El dispositivo original exclusivo, similar a una linterna, tiene la capacidad de registrar electrónicamente las fallas detectadas durante la inspección diaria, eliminando la posibilidad de error humano, facilitando las tareas de inspección y creando una base de datos de pruebas irrefutables que quedan almacenados en el servidor durante toda la vida útil del coche.

Después de la producción de 25 linternas de prueba con resultados exitosos, el plan es introducirlas en todos los talleres de Rusia. Se prevé también ampliar su uso a otros tipos de reparación y a empresas del grupo, como LocoTech que es responsable de controlar la condición técnica de la mayoría de la flota de locomotoras de los Ferrocarriles Rusos (RZD).

"La linterna ayuda a acelerar el proceso de toma de decisiones de los inspectores. Ocasionalmente un inspector puede necesitar consultar con un colega sobre una característica particular de un coche. Sin embargo, el supervisor no siempre está disponible, y con el nuevo dispositivo, pueden hacer las revisiones en línea viendo fotos y videos de la falla", señala Kuznetsov, responsable de supervisar la calidad de los equipos de inspección.

El tercer proyecto, basado en la Plataforma Central Única, facilitará la automatización de la contabilidad operacional y será la plataforma de almacenamiento electrónico de datos, incluyendo los recuperados por los dispositivos "linterna" utilizados por los inspectores.

La aplicación de un sistema único mejorará la calidad de la administración y la utilidad de la gestión, ya que los flujos de trabajo se muestran en un único sistema. En el presente, unas 100 personas en Metrowagonmash-Service están trabajando con el nuevo sistema, y se están desarrollando planes para conectar otros 300 lugares de trabajo en el futuro.

"Las empresas de TMH actualmente utilizan diferentes aplicaciones para gestionar el mantenimiento, las reparaciones y la contabilidad. Ahora se localizarán e integrarán en un solo lugar. Esto hace que la gestión de los procesos sea mucho más eficiente y ayude a facilitar y organizar un enfoque común de estas tareas en todas las empresas de TMH simplificando el proceso analítico y ayudando a reducir los costos de las licencias", explica Gryaznov, jefe del Departamento de IT de la empresa.