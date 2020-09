Alberto Rodríguez Saá criticó a los porteños y en Buenos Aires no lo perdonaron: qué dijeron en las redes sociales

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, opinó este viernes sobre la reciente quita de fondos nacionales a la Ciudad de Buenos Aires

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, opinó este viernes sobre la reciente quita de fondos nacionales a la Ciudad de Buenos Aires y criticó especialmente a los porteños. En rigor, los describió como "insoportables" y "terribles", e incluso que "creen que van en la primera clase del Titanic, que el barco se hunde y ellos no".

"Los porteños son terribles, de todas las saben lungas. 'A mí qué me va agarrar el virus. Yo viajo a Europa y si traigo el virus, me chupa un huevo. Y si tengo el virus yo salgo'. Total se cree que va en la primera clase del Titanic, y él no se hunde", declaró Rodríguez Saá en una entrevista radial.

"Son insoportables, las saben todas. Yo subía a un taxi en Buenos Aires y los tomaba como diversión hablándoles de Gardel. O les decía de una tía con un problema de salud y me decía 'me vas a decir a mí, yo te llevó ya a un cirujano que conozco'. Y así con todo", agregó.

Finalmente, se quejó de quienes lo critican por su estilo de gobernar San Luis. "La Argentina no le va a prender la luz a San Luis. Te dicen República y se ríen. No te van a decir 'contanos cómo es el wifi gratuito que lo queremos hacer nosotros; contanos cómo se puede gobernar con un presupuesto equilibrado'", concluyó.

En las redes se hicieron eco rápidamente de las declaraciones de Rodríguez Saá y las críticas estallaron:

Está claro q mientras Alberto Rodríguez Saa siga siendo "dueño" de San Luis nadie mas debe ir de turismo a ese feudo? — Jorge Kauffman (@JorgeKauffman) September 11, 2020

Míralo a Rodríguez Saá bardeando a los porteños. Más patético es el hermano que fue presidente 45 minutos y sigue cobrando su jubilación de privilegio. — Oveja Gris ???? (@Felicitas73_) September 11, 2020

Qué opinas de esta afirmación de Rodriguez Saá? En particular, yo nací en en BA y las cosas importantes no me chupan un huevo ... A vos? https://t.co/Z1fBLseUHV — ????Carlos Rozen (@crozen1) September 11, 2020

Pretenden generar odio entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto de las provincias, muy lamentables los comentarios de Rodríguez Saá. Argentina sale adelante unida o no sale. — Marcos Widderson (@marcoswidderson) September 11, 2020